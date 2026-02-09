بنك القاهرة عمان
بني مصطفى: الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية تم تحديدها بالاعتماد على نظام محوسب

3 ساعات ago
بني مصطفى: الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية تم تحديدها بالاعتماد على نظام محوسب

وطنا اليوم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن المساعدات التي بدأ العمل على توزيعها في الألوية والمحافظات، جاءت بمكرمة ملكية سامية للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، بالتزامن مع عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وقرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأضافت بني مصطفى، اليوم الاثنين، أن إجمالي الأسر التي استفادت من المساعدات في إطار المكرمة الملكية السامية بلغت 60 ألف أسرة، بواقع 100 دينار لكل أسرة تصرف كقسيمة شرائية، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 6 ملايين دينار ويتم صرفها من خلال المؤسستين العسكرية والمدنية.
وأشارت إلى أن الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية السامية تم تحديدها بالاعتماد على نظام محوسب، يشمل بيانات منتفعي صندوق المعونة الوطنية، وبناء على أسس تراعي العدالة والاستحقاق، وأولوية انتفاع الأسر التي لم تستفيد من المساعدات خلال العام السابق، وكذلك للتوزيع العادل والشمول الجغرافي، بحيث تصل إلى جميع منتفعي المعونة الوطنية تدريجياً وعلى مراحل خلال السنوات المقبلة.


