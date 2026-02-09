وفاة بحادث تصادم مروع بين قلاب ومركبة في المفرق

وطنا اليوم:توفي شخص اليوم الاثنين، اثر حادث تصادم مروع بين “قلاب” ومركبة صغيرة في محافظة المفرق وفق ما افاد مصدر أمني.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم إخلاء الوفاة ونقلها إلى مستشفى المفرق الحكومي لإتمام كافة الإجراءات الطبية والقانونية الممهدة لتسليم الجثمان لذويه.

وأشار الى أن الجهات المعنية باشرت فتح تحقيق مروري للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه