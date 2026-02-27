اماسي رمضان تواصل تقديم عروضها وأنشطتها الثقافية والفنية للأسبوع الثاني من شهر رمضان

وطنا اليوم – ضمن ليالي رمضان ، تواصل وزارة الثقافة بالتعاون مع مهرجان جرش ، بتقديم فعاليات “اماسي رمضان” للأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك ، في المراكز الثقافية بالمحافظات وتستمر عروضها وأنشطتها الثقافية والفنية على مدار الشهر الفضيل يومي الخميس والجمعة، من الساعة التاسعة والنصف مساء وحتى الثانية عشرة ليلا، وتعكس هذه الأنشطة مكانة المدن الأردنية كوجهة نابضة بالحياة، حيث تمتزج الروحانية بالترفيه والعمل المجتمعي لترسيخ قيم التلاحم والتأمل والبركة.

واستهلت الفعاليات في المحافظات بأسبوعها الثاني، بإقامة أمسيات شعرية ، شارك بها نخبة من الشعراء الأردنيين ، كما شهدت ليالي أماسي رمضان عروضاً لفرق إنشاد ديني من الأردن وعدد من الدول العربية الشقيقة ، وعروض ترفيهية للأطفال بالإضافة الى عروض فنية قدمها عدد من الفنانين الأردنيين .

وفي عمان بدات فعاليات اماسي رمضان ، في المركز الثقافي الملكي بأمسية شعرية ،شارك فيها الشاعران الدكتورة إيمان عبدالهادي وتيسير الشماسين وقدمها الشاعر الدكتور علي الشوابكة.

وتواصلت الفعاليات بعد الأمسية الشعرية بفقرة مسابقات للأطفال والكبار نالت استحسان الحضور.

وفي الفقرة الرئيسة الثانية قدم الفنان مجد أيوب فقرات غنائية نهلت من الغناء الأردني ومنطقة بلاد الشام .

كما شهد مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء،أمسية رمضانية روحانية ضمن فعاليات “أماسي رمضان” المبارك، إذ صدحت حناجر فرقة انوار الهدى بعبق السيرة النبوية، في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والجمال، بحضور مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، وممثلي الهيئات الثقافية وأبناء المجتمع المحلي وجمع من أهالي المحافظة.

وفي مركز اربد الثقافي ،قدم المنشد المصري احمد العمري أجمل الابتهالات والأناشيد الدينية،ومنها نشيد “قصدتك من كل الجهات مناديا”، و”الصلاة والسلام عليك”، و”أهل البيت”، و”قلبي يحدثني بأنك متلفي” .

وحضر الأمسية مدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، وحشد من المهتمين من محافظة إربد.

كما قدم العمري مجموعة متنوعة من الألحان الدينية الأصيلة، من بينها ابتهال بعنوان”مولاي إني ببابك”، و”روح يا نسيم سلم على النور والهدى”، والتي غناها بإحساس مرهف وأداء متقن، مما أثار إعجاب الحضور وتفاعلهم.

كما أقيمت في محافظة المفرق أمسية شعرية للشعراء محمد العموش وجاسر البزور وتقديم ومشاركة وردة سعيد.

تضمنت أيضًا وصلات غنائية للفنان بشار السرحان، إذ لاقت تفاعلاً كبيرًا من قبل الحضور.

وشهد مركز موسى الساكت الثقافي في مدينة السلط إقبالاً من المواطنين لحضور فعاليات أماسي رمضان ، لتبدا الفعاليات بأمسية إنشادية للمنشد صالح الخلايلة، وفقرة لبراعم منتدى الطفل العربي وألعاب شعبية قدمتها جمعية درة البلقاء ولعبة المنقلة ومعرض فن تشكيلي وخط عربي ومسابقة ثقافية دينية وجوائز ومعرض إصدارات وزارة الثقافة وغيرها من الفعاليات التي من شأنها تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أبناء المحافظة.

وتجددت فعاليات أماسي رمضان في مادبا، بأمسية شعرية وأخرى طربية، بحضور مندوب وزير الثقافة، مدير عام المكتبة الوطنية فراس الضرابعة، ومدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة.

وقدم الشعراء سعيد يعقوب واحمد الدقس وإيمان زيادة، قصائد شعرية تعكس روحانيات الشهر الفضيل، وأخرى وطنية معبرة لاقت استحسان الحضور.

واستضافت الأمسيات الفنانة غادة عباسي، التي قدمت عددًا من أغانيها الوطنية والتراثية وسط تفاعل الجمهور في قاعة بلدية مادبا الكبرى.

وفي الطفيلة وعلى مسرح مؤسسة إعمار الطفيلة بدات فعاليات اماسي رمضان بأمسية شعرية أدارها الدكتور عاطف العيايدة، وشارك فيها الشاعران محمد العجارمة وزكريا الزغاميم، حيث ألقيا مجموعة من القصائد التي تنوعت بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة، إلى جانب قصائد نبطية .

وتواصلت الفعاليات بفقرة فنية، حيث أحيا الفنان سامر أنور حفلا غنائياً قدم فيه مجموعة من الأهازيج والأغاني الوطنية والشعبية، التي أضفت أجواءً مفعمة بالمرح والتفاعل.

وتأتي هذه الأمسية في سياق سلسلة من الفعاليات الفنية والتراثية التي تنظمها وزارة الثقافة في مختلف محافظات المملكة، بهدف إحياء الليالي الرمضانية ببرامج نوعية تمنح العائلات الأردنية فسحة من البهجة الروحية، وتغمرهم بأجواء من المدائح النبوية والأنغام الإيمانية.

هذا واستمرت فعاليات اماسي رمضان في تقديم عروضها المسرحية في مراكز الإصلاح والتاهيل بالتنسيق مع مديرية الامن العام ،كما حرصت وزارة الثقافة على إقامة مأدبة إفطار لأطفال مبرة أم الحسين ، وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والترفيهية التي شارك فيها الأطفال والتي أدخلت على قلوبهم البهجة والسرور، فيما تواصلت فعاليات اماسي رمضان خلال الأيام الماضية بإقامة مأدبة إفطار في دارات سمير شما لرعاية المسنين حيث شمل الإفطار نزلاء الدار ، وحضرها مندوب وزير الثقافة الدكتور نضال العياصرة ،والمدير التنفيذي لمهرجان جرش ايمن سماوي ، وتليها إقامة عدة نشاطات وفقرات ، وقد تفاعل نزلاء الدار مع الفقرات المقدمة لهم بشكل لافت وقد رسمت الفرحة والابتسامة عليهم ، وأثنى القائمون على دارات سمير شما بالجهود المميزة التي يبذلها القائمون على برنامج فعاليات ” اماسي رمضان ” والتي تهدف الى ترسيخ القيم الاجتماعية والإنسانية ، وتعزيز روح التسامح والتواصل، ومجسدين أسمى المعاني الإنسانية بهذه اللفتة الطيبة بهذا الشهر الكريم .

وتواصل وزارة الثقافة بالتعاون مع مهرجان جرش ، تقديم برنامجها الرمضاني ” اماسي رمضان ” المكثف في كافة محافظات المملكة بفقرات ترفيهية وتثقيفية مخصصة للأطفال وللعائلة الأردنية، بما يسهم في ترسيخ القيم الروحية والاجتماعية التي يتميز بها شهر رمضان المبارك، و يشكل الاهتمام بالجانب الثقافي في رمضان جزءاً مهماً من تفاصيل وعناصر هذا الشهر الفضيل المحمل بكثير من القيم والتعاليم السمحة.