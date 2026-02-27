الصين تحث رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن

وطنا اليوم:شهدت المنطقة خطوات احترازية واسعة؛ تمثلت في سحب بعض الدول لأفراد عائلات الدبلوماسيين والموظفين غير الأساسيين من السفارات

في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي، ومع استمرار التهديدات الأمريكية بإجراءات عسكرية محتملة، أصدرت الصين تحذيرا رسميا لمواطنيها.

وحذرت وزارة الخارجية الصينية، من خلال سفارتها في طهران، مواطنيها من خطورة السفر إلى إيران في الوقت الحالي؛ بسبب تدهور الوضع الأمني المحتمل هناك.

وفي سياق القلق المتزايد من احتمال تدهور الوضع الأمني في المنطقة بشكل كبير، نقلت وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية، وفقا لتقرير صادر عن وكالة “رويترز”، تفاصيل الدعوة للإجلاء.

حيث حثت الصين رعاياها الموجودين حاليا في إيران على ضرورة المغادرة في أقرب وقت ممكن عبر كافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك استخدام الرحلات التجارية، أو اللجوء إلى الطرق البرية إذا لزم الأمر لضمان سلامتهم.

وجاء هذا التحذير الصيني ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات المماثلة التي اتخذتها عدة دول أخرى خلال الأيام الأخيرة، حيث ضمت القائمة كلا من الهند، وألمانيا، وبولندا، وصربيا، وأستراليا، وسنغافورة، والسويد.

وقد نصحت جميع هذه الدول مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران نهائيا، أو مغادرتها فورا، بسبب المخاطر الجدية للتصعيد العسكري المحتمل مع الولايات المتحدة.

وترتبط هذه التوترات الإقليمية والدولية بشكل أساسي بمسار مفاوضات البرنامج النووي الإيراني؛ إذ وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مهلة قصيرة، مهددا بوقوع “أمور سيئة جدا” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وفي هذا السياق العام المتأزم، شهدت المنطقة خطوات احترازية واسعة؛ تمثلت في سحب بعض الدول لأفراد عائلات الدبلوماسيين والموظفين غير الأساسيين من السفارات، بالتزامن مع إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى طهران