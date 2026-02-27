بنك القاهرة عمان
ساعتين ago
“الملكي أمام مان سيتي.. هذا ما أسفرت عنه قرعة أبطال أوروبا

وطنا اليوم:أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، مساء الجمعة، عن مواجهات “نارية” مرتقبة، أبرزها بين ريال مدريد الإسباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأجريت قرعة بطولة أوروبا الأكبر، دوري أبطال أوروبا، في مدينة نيون السويسرية، ظهر الجمعة، لدور الـ16، والأدوار المتقدمة المقبلة من البطولة.
وأوقعت القرعة “الملكي” في مواجهة مانشستر سيتي، بدوري أبطال أوروبا، للمرة الخامسة على التوالي، وهي المواجهة التي أصبحت من “كلاسيكيات” البطولة.
كما أوقعت القرعة ليفربول الإنجليزي، في مواجهة غلطة سراي التركي.
كما وضعت القرعة برشلونة الإسباني أمام نيوكاسل الإنجليزي، وباريس سان جرمان الفرنسي أمام تشلسي الإنجليزي، في تكرار لموقعة نهائي كأس العالم للأندية.

هنا مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

نيوكاسل الإنجليزي أمام برشلونة الإسباني.
توتنهام الإنجليزي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.
سبورتنغ لشبونة البرتغالي أمام بودو غليمت النرويجي.
باير ليفركوزن الألماني أمام أرسنال الإنجليزي.
باريس سان جرمان الفرنسي أمام تشلسي الإنجليزي.
غلطة سراي التركي أمام ليفربول الإنجليزي.
ريال مدريد الإسباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.
أتالانتا الإيطالي أمام بايرن ميونيخ الألماني.
وتقام مباريات الذهاب لدور الـ16 في 10 مارس المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في 17 مارس المقبل.
وسيقام نهائي البطولة في العاصمة الهنغارية بودابست يوم 30 مايو المقبل


