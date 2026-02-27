أمسية رمضانية على أنغام التراث العراقي في عمّان

وطنا اليوم – نظّم ملتقى الصابونجي الثقافي بالتعاون مع ممثلية الجالية العراقية أمسية رمضانية على أنغام التراث العراقي بحضور نخبة من المثقفين العراقيين والأردنيين، في أجواء سادتها المحبة والألفة وروح الشهر الفضيل.

واستهل الأستاذ الدكتور محمد ثابت البلداوي، كلمته بالترحيب مبارك هذه الأيام الفضيلة مشير الى ان لقاء الاحبة في هذا الشهر الكريم وما يحمل من عادات وتقاليد ووتبادل الثقافات بين المجتمعات لها الاثر الطيب في نفوس اللجميع .

شهدت الأمسية تكريم عطوفة الدكتور علي محمود الملحق الصحي العراقي في سفارتنا بمناسبة انتهاء مهامه في الأردن، حيث قدم باسم الجالية درع تقديري عرفاناً بجهوده وعطائه خلال فترة عمله.

من جانبه، عبّر الملحق الصحي عن شكره وامتنانه في كلمة تقدم بها مثمناً هذه اللفتة الكريمة، ومؤكداً اعتزازه بخدمة أبناء الجالية العراقية طوال فترة عمله.

وأكد الدكتور البلداوي أن شهر رمضان المبارك يمثل مناسبة للاجتماع على الخير والمحبة، قائلاً إن هذه اللقاءات تعزز أواصر الأخوة داعياً الله أن يمنّ على الجميع بالصحة والطمأنينة. سعادته وادارة الملتقى برؤية هذا الجمع الطيب،

وتخللت الأمسية فقرات فنية أحياها مطرب المقام العراقي الفنان سعيد البغدادي الذي قدّم باقة من الأغاني التراثية العراقية إلى جانب أغانٍ وطنية أردنية، في أجواء اتسمت بالدفء والتفاعل، واستحضرت عبق التراث وأصالة الفن، لتختتم الأمسية بروح من البهجة والتآخي بين الحضور.