زيارة مفاجئة لوزير الصحة على مستشفى البشير … ما تفاصيلها

ساعتين ago
زيارة مفاجئة لوزير الصحة على مستشفى البشير … ما تفاصيلها

وطنا اليوم _

بقلم: فارس الحباشنة

الليلة ، ظهر وزير الصحة الدكتور أبراهيم البدور في زيارة مفاجئة لمستشفى البشير ، و تناول الوزير الإفطار في كافتيريا المستشفى .

لربما أن البدور هو الوزير الوحيد في حكومة الدكتور جعفر حسان من بداية شهر رمضان الكريم ظهر بين الناس و الصائمين ، و تناول الإفطار

 خارج بيته و أطار الدعوات الرسمية .

من بداية رمضان ، وأنا أتابع أخبار الحكومة . و كنت أتمنى أن اقرأ خبرا عن وزراء التنمية الاجتماعية أو الاوقاف، او الداخلية .

إفطار البدور في كافتيريا البشير حملت رسالة متعددة الاتجاهات .

و هي ترجمة حية لتوجهات سياسة و استراتجية رئيس الحكومة في “العمل الميداني” ، و الخروج من أقبية المكاتب و مركزية الادارة

والقرار .

الوزير البدور، الليلة في مستشفى البشير ، وغدا و بعده سيكون في مستشفى النسيم في مادبا ، و التوتنجي في سحاب ، و مستشفى أربد الحكومي

،والكرك الحكومي ، و معان .

إيقاظ حواس المسؤولية و الرقابة على المدراء في الميدان و الاطراف والمحافظات .. و أن أعين الرقابة مسلطة و تتابع بمسؤولية حثيثة

و مفاجئة .

من أول يوم عين البدور وزيرا للصحة يجهد الى تطوير القطاع الصحي و تنظيمه ، و الارتقاء في الخدمة الطبية ، و معالجة التشوهات و المعيقات في الخدمات الصحية في المستشفيات ، و فتح أبواب و نوافذ التواصل مع الناس و الاستماع الى شكواهم و قضاياهم ، و بذل أقصى ما يمكن لخدمة المواطن الأردني صحيا .

الوزير البدور، لم يخلف وراءه أي أزمة او إشكالية او اصطدام مع نواب او إعلام ، او رأي عام ..

و جفف مصادر و منابع الغضب العام

من القطاع الصحي الحكومي .. و لجم و أوقف العبث و الاستهترار في صحة الاردنيين .

حكومة الدكتور جعفر حسان تريد أن تعمل و تبني و تتقدم .. و ليست الحكومة سلبيات فقط ، بل ثمة صور لاناس تستحق أن تبرز ، و البدور صورة من صور الامانة و المسؤولية و الرصانة و التزام ، و النزاهة ، و الحس الوطني في العمل .

و أقول هذا الكلام ، ليس من باب التودد الى الحكومة و لا التقرب . و لكن ، ثمة إخلاص و عمل يجب أن يرصد في خدمة الصالح العام و حب الناس .. و هو رصيد يبدد غضب الناس ، و يزيد من إيمانهم في الدولة و ثقتهم في الحكومة و يخرجهم من مربع الغضب الى الرضا ، وما أحوجنا الى الرضا في زمن التأزيم و صناعة الأزمات .


