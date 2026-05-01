بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يستقبل ولي عهد البحرين في العقبة

3 ساعات ago
الملك يستقبل ولي عهد البحرين في العقبة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني اليوم الجمعة، سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
وتناول اللقاء، الذي عقد في مدينة العقبة، متانة العلاقات الأخوية بين المملكتين، وسبل توطيدها في مختلف المجالات.
وأكد جلالة الملك وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج، مشددا على أن أمن دول الخليج العربي محوري لأمن واستقرار الإقليم.
وأشار جلالته إلى ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع التبعات الاقتصادية للتصعيد الأخير في المنطقة.
من جانبه، أشاد ولي العهد البحريني بمواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، وتضامنه مع البحرين، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على فتح المجالات لبناء فرص واعدة للتعاون بين البلدين.
وكان جلالة الملك وسمو ولي العهد قد استقبلا سمو الأمير سلمان لدى وصوله مطار الملك الحسين الدولي في العقبة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
