إيران تدرس استخدام دلافين ملغمة لفتح مضيق هرمز

وطنا اليوم:تدرس إيران إمكانية استخدام دلافين مجهزة بحمل ألغام لتفجير وفتح مضيق هرمز، الذي يخضع منذ أسابيع لحصار عسكري أميركي مرهق اقتصادياً، بحسب تقرير صحافي.

وبينما لا يزال وقف إطلاق النار الهش مع الولايات المتحدة قائماً، يرى عدد متزايد من المتشددين في إيران أن الأزمة المالية الناتجة عن منع واشنطن صادرات النفط الإيرانية تُعدّ بمثابة عمل حربي، وقد دعوا إلى استئناف العمليات العسكرية.

وبحسب مسؤولين إيرانيين نقلت عنهم صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن أي تصعيد عسكري محتمل قد يشمل استخدام أسلحة لم تُستعمل سابقاً لاستهداف السفن الحربية الأميركية المنتشرة في المنطقة، ومن بينها دلافين مزودة بحمل ألغام.

كما أشارت التقارير إلى أن طهران قد تلجأ إلى إرسال غواصات إلى الممر المائي، في حين هدد الحرس الثوري الإيراني بالفعل بقطع كابلات الاتصالات الرئيسية المارة عبر المضيق، ما قد يؤدي إلى تعطيل واسع في الاتصالات والإنترنت عالمياً، ويزيد من حدة التوتر.

وقال حميدرضا عزيزي، الباحث الزائر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في معهد SWP ببرلين، لصحيفة “وول ستريت جورنال”، يُنظر إلى الحصار بشكل متزايد في طهران ليس كبديل عن الحرب، بل كأحد أشكالها”.

وأضاف: وبالتالي، قد يرى صانعو القرار في إيران قريبًا أن العودة إلى الصراع أقل كلفة من الاستمرار في تحمل حصار طويل الأمد.