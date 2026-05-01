رسالة قاسية من روني لصلاح: تقبل الأمر.. لقد انتهيت

وطنا اليوم:يعتقد واين روني، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح قد استنفد طاقته وفقد بريقه البدني بسبب تقدمه في العمر، وحذر من أن فان دايك، قائد ليفربول، سيواجه نفس المصير.

ومن المقرر أن يغادر صلاح ليفربول في الصيف المقبل بعد فترة رائعة في “أنفيلد”.

وسيغادر الهداف المصري بعد أصعب موسم له في ليفربول، إذ سجل 7 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما لم تكن خانته مضمونة دائماً تحت قيادة المدرب آرني سلوت.

ويعتقد روني أن عامل السن قد نال أخيراً من صاحب الـ 33 عاماً، ويرى أن فان دايك يسير على نفس الخطى.

وفي حديثه عبر “برنامج واين روني”، قال أسطورة مانشستر يونايتد: لقد قلت هذا منذ بداية الموسم، العمر يدركنا جميعاً، وتخوننا أقدامنا في النهاية.

وأضاف: أعتقد أن هذا ما حدث لصلاح هذا الموسم، كما أن فيرجيل فان دايك لم يعد كما كان أيضاً. كلاهما يمثلان القيادة داخل غرفة الملابس، وعندما يتراجع مستواهما، يصبح من الصعب على اللاعبين الآخرين البروز أو أخذ زمام المبادرة والتحول إلى قادة.

وواصل المهاجم السابق: أصعب شيء على اللاعب هو أن يدرك أنه لم يعد بنفس المستوى الذي كان عليه سابقاً. لقد مررت بهذا في مانشستر يونايتد عندما انضم زلاتان إبراهيموفيتش ولم أكن أشارك بانتظام؛ كنت أرغب في اللعب، لذا غادرت على الفور. لقد تقبلت الأمر.