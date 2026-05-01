الأوقاف : خطط بديلة لنقل الحجاج لتجاوز الاضطرابات والتوترات الإقليمية

وطنا اليوم:أكّد الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الطوالبة، أنّ لدى الوزارة خططا بديلة تتعلق بنقل الحجاج لتجاوز اضطرابات السفر الناتجة عن التوترات الإقليمية.

وقال الطوالبة، إنّ الوزارة أعدت سيناريوهات لما يحدث في الإقليم، إذا حدث أمر قد يؤثر على السفر، مؤكدا، أن “الحجاج سيحجّون بأمان”.

وبين أن حصة المملكة الأردنية الهاشمية من الحجاج بلغت 8 آلاف حاج و4500 حاجّ من عرب الـ48.

وأوضح أنه تم تجهيز الترتيبات وإعدادها وهي في مراحلها النهائية، مشيرا إلى أن جميع عمليات النقل وعمليات الإعاشة قد تم التجهيز لها.

وأشار إلى أن الوزارة ستعلن عن جميع الترتيبات الأسبوع المقبل، مبينا أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإعلان ترتيبات الحج، وأن عمليات الانطلاق أو المغادرة عبر الخطوط الجوية مرتبطة بموعد أولى قوافل الحج لهذا الموسم.

وشدد على أن إقامة الحجاج ونقلهم وإعاشتهم وجميع الأمور التي تحتاج إلى حجز قد تمت، وهي على أكمل وجه، وسيكون هناك متسع من الوقت لترتيب أمور سفر الحجاج وتفويجهم من الأردن إلى السعودية.