ترمب: سأدمر الإيرانيين أو سأبرم معهم اتفاقا

وطنا اليوم:أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عدم رضاه عن المقترح الإيراني الجديد في ما يتصل بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، علما أن المباحثات بين الجانبين لا تزال متعثرة مع استمرار وقف اطلاق النار.

وقال ترامب للصحافيين:

نتواصل مع الكونغرس ولكن ما من أحد سعى لموافقة الكونغرس على الحرب وحصل عليها

إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنني لست راضيا

نقوم بكل شيء بشأن المفاوضات ونتواصل مع الباكستانيين

لست راضيا عن إيطاليا وإسبانيا فهما تشعران أنه مقبول لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا

فوضى في إيران وخلاف كبير بين القيادات هناك

القادة الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاق غير أنهم يعانون من فوضى عارمة نتيجة الخلاف الداخلي

قادة إيران في حيرة كبيرة ولست راضيا عن المقترح الذي تلقيناه منهم وعليهم تقديم مقترح ملائم

نسير نحو تحقيق انتصار عظيم ونغلق مضيق هرمز بإحكام

المفاوضات جارية لكن الإيرانيين مفككون وقادتهم في حيرة بعد الضربات التي وجهناها إليهم

مهلة 60 يوما المفروضة لإنهاء الأعمال العدائية غير دستورية

لدينا كميات غير مسبوقة من الذخائر ويمكننا كذلك جلب ذخائر من مخازننا الممتلئة في أنحاء العالم

لا أطلب من الكونغرس تفويضا للاستمرار في العمليات العسكرية لأنه لم يسبق لأي رئيس أن سعى من أجل ذلك

وقف إطلاق النار يمنحنا وقتا إضافيا في ما يتعلق بمهلة 60 يوما التي يفرضها القانون لوقف الأعمال العدائية

الحصار البحري على إيران رائع وقوي جدا

مجموعات النظام الإيراني مفككة بشكل لا يصدق لكننا نتفاوض معهم

سعر البنزين سينخفض بمجرد أن تنتهي الحرب

أجرينا للتو محادثة مع إيران ودعونا نتابع ما سيحدث

على إيران أن تقدم الاتفاق الصحيح ولست راضيا في هذه اللحظة عن عرضهم

سأدمر الإيرانيين أو سأبرم معهم اتفاقا

لست راضيا لأن الأكراد لم يوصلوا الأسلحة التي أرسلناها لتصل إيران إبان المظاهرات

الإيرانيون يطالبون بأشياء لا يمكنني القبول بها

نسير نحو نصر كبير آخر ولا أعتقد أن المطالبة بوقف العملية العسكرية أمر دستوري

وقالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، إن طهران سلّمت أحدث مقترحاتها بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة إلى الوسطاء الباكستانيين، أمس الخميس، بينما نقلت تقارير إخبارية أمريكية عن مسؤولين باكستانيين تأكيدهم نقل الرد الإيراني للولايات المتحدة.

كما قال مصدر برئاسة الوزراء الباكستانية للجزيرة إن إسلام آباد طالبت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبيرضد إيران في هذه المرحلة.