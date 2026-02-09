بنك القاهرة عمان
منحة يابانية لتزويد الخدمات الطبية بأجهزة ومعدات طبية

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:وقّع الأردن واليابان على تبادل مذكرات بخصوص تقديم منحة بقيمة 800 مليون ين ياباني (ما يعادل خمسة ملايين دولار أمريكي)، وذلك بهدف تمويل شراء أجهزة ومعدات طبية حديثة لصالح مديرية الخدمات الطبية الملكية لمعالجة المرضى والأطفال الذين يتم إخلاؤهم من قطاع غزة والمرضى الأردنيين، وذلك في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحكومة اليابانية.
ووقّعت عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينه طوقان، وعن الجانب الياباني السفير الياباني لدى المملكة، السيد أساري هيديكي، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، وعدد من مسؤولي السفارة اليابانية في عمّان.
وأعربت الوزيرة طوقان عن تقدير الأردن لحكومة وشعب اليابان على دعمهم المتواصل، ولا سيما في قطاع الصحة، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة الأردن على الاستجابة للحالات الحرجة والطارئة وتوفير العلاج اللازم للمرضى والمصابين القادمين من غزة في إطار الجهود الإنسانية التي يقودها الأردن بالإضافة الى تحسين الخدمات التي تقدمها الخدمات الملكية الطبية للمواطنين


