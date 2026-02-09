إربد.. 4 إصابات إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم

وطنا اليوم:شهد شارع الحصن في مدينة إربد حادثة مؤسفة إثر انفجار أسطوانة غاز داخل أحد مطاعم المعجنات الشهيرة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بحروق من الدرجة الأولى.

وقال مصدر أمني إنه جرى نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي لضمان تلقيهم الرعاية اللازمة، بينما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب الرابع في موقع الحادث