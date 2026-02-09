بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

إربد.. 4 إصابات إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم

ساعتين ago
إربد.. 4 إصابات إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم

وطنا اليوم:شهد شارع الحصن في مدينة إربد حادثة مؤسفة إثر انفجار أسطوانة غاز داخل أحد مطاعم المعجنات الشهيرة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بحروق من الدرجة الأولى.
وقال مصدر أمني إنه جرى نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي لضمان تلقيهم الرعاية اللازمة، بينما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب الرابع في موقع الحادث


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:02

مجلس النواب يقر مادتين بمشروع قانون الغاز

14:58

بني مصطفى: الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية تم تحديدها بالاعتماد على نظام محوسب

14:09

وفاة بحادث تصادم مروع بين قلاب ومركبة في المفرق

14:04

توسيع خدمات ترخيص المركبات في مركزي المقابلين والعقبة

14:01

منحة يابانية لتزويد الخدمات الطبية بأجهزة ومعدات طبية

13:38

إطلاق مشروع بناء القدرات في المهارات الخضراء للتدريب المهني في الأردن

13:27

بالتعاون مع شركاء إقليميين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تستضيف فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول بروتوكول الإصدار السادس للإنترنت (IPv6)

13:24

السردية الأردنية حين يصبح التاريخ مسؤولية حضارية

13:01

الأردن ودول عربية وإسلامية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

12:56

دوام مستشفى الجامعة الأردنية خلال شهر رمضان المبارك

12:55

الأمانة والبيئة تطلقان حملة طريق نظيف للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

12:39

الجماعة الإسلامية في لبنان: إسرائيل تسللت بالجنوب وخطفت أحد مسؤولينا

وفيات
وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامكامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالىنعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامعبدالمجيد العمرو قاضي الإستئناف سابقاً في ذمة الله