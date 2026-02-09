الأردن يُبدي استعداده لتقديم المساعدة للبنان إثر حادثة انهيار مبنى في طرابلس

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا انهيار مبنى في باب التبانة في مدينة طرابلس، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأبلغ الصفدي نظيره اللبناني أنّ الأردن بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني مستعد لتقديم أيّ مساعدة يحتاجها الأشقاء للتعامل مع هذا الحادث المأساوي، وشدّد على تضامن الأردن المطلق مع لبنان.