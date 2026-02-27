“لبيك ياوطن” ندوة سياسية في مادبا

وطنا اليوم – عقد مجلس اعمار مادبا في مطعم طلو حبابينا بمادبا مساء اليوم الجمعة ندوه سياسيه بعنوان (لبيك ياوطن ) بحضور شخصيات سياسية واجتماعية وإعلامية من مادبا.

والقى العين محمد مسلم الخريبات الأزايدة رئيس مجلس إعمار مادبا كلمة شدد فيها على أهمية الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الأردن والإقليم داعياً إلى خطاب وطني مسؤول يعلو على الخلافات الهامشية ويصب في خدمة المصالح العليا للدولة مؤكداً أن قوة الأردن تنبع من تماسك جبهته الداخلية والتفاف شعبه حول قيادته الهاشمية.

والقى المحافظ الأسبق في وزارة الداخلية سليم الرواحنة كلمة قال فيها أن وحدة الصف الوطني والوعي الجمعي هما الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات الراهنة فالأردن قوي بتماسك جبهته الداخلية وبالثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع وسنظل نقف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية والجيش العربي دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره.

والقى النائب الأسبق عبدالقادر سليمان الفشيكات الازايدة كلمة أكد فيها أن الوحدة الوطنية تشكل الأساس المتين للأمن والاستقرار. فيما القى عدد من المتحدثين كلمات اشاروا فيها إلى ثبات الموقف الأردني في المحافل الدولية لا سيما تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وألقى رئيس بلدية مادبا الأسبق المحامي مصطفى المعايعة كلمة دعا فيها الشعوب العربية عامة والشعب الأردني خاصه للوقوف في وجه التحديات التي تواجه المنطقة العربية وتواجه الأردن الغالي.

وقال المعايعه أنه يجب علينا في هذه المرحلة الحساسة أن نقف بقوة بوجه التحديات لنكون الجند الأوفياء خلف قيادتنا الهاشمية المظفرة وخلف الجيش العربي الباسل وألأجهزة الأمنية الأبطال.

والقى الدكتور محمود عليان الشوابكة كلمة أكد فيها أن الموقف يجب أن يكون عربياً يشمل جميع الدول العربية للوقوف في وجه التحديات وأننا في الأردن سنكون جنوداَ أوفياء خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وجيشنا واجهزتنا الامنية.

والقت العميد المتقاعد منى فرح حدادين كلمة القطاع النسائي قالت فيها أنه يجب أن نتحدث جميعاً حول التحديات التي تواجه الأردن والتي كان آخرها تصريح السفير الأمريكي في اسرائيل بأن من حقها التوسع على حساب الأراضي العربية.

وأضافت تقول … جئنا اليوم لنقول كما قال سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني لا للتوطين لا للوطن البديل والقدس خط أحمر وبأسم القطاع النسائي نحن نشجب ونستنكر مثل هذه التصريحات اللامسؤولة لا بل نطالب بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولتهم المستقلة على أرضه واننا نقف جميعاَ خلف قيادتنا الهاشمية حيث الجيش العربي واجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن نبقى لك حباً ووفاء ونكبر بك فخراً وانتماء.

وتحدث في الندوة السياسية السادة المهندس محمد عبد المحسن أبو الغنم ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة مادبا محمود نزال الحيصة والعين الأسبق محمد سالم الشوابكة والعميد المتقاعد يوسف العجوليين وعضو بلدية مادبا الكبرى السابق اسامه محمد حمدان الفشيكات الازايده والدكتور محمود غندور البشيش والمحامي وصفي الدقاق ومدير أراضي مادبا الدكتور حمزة البريزات والمهندس خالد القسوس وأحمد اللبابدة الوخيان ومصعب أبو صليح وحسين الفساطلة وجهاد الجمالية وسليمان المليطي والمهندس سالم حدادين وجمال المليطي وعن صوت الشباب قصي الفشيكات وتوفيق التعمري.

وأشاد الحضور بحسن التنظيم ودور القائمين على الندوة في تعزيز الحوار الوطني المسؤول مؤكدين أهمية دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في ترسيخ الوعي العام وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأكد المشاركون في الندوة أن وحدة الصف الداخلي تمثل صمام الأمان للأردن في مواجهة التحديات الإقليمية والمتغيرات السياسية المتسارعة مشددين على الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية والجيش العربي ورفض أي تصريحات أو طروحات تمس أمن الأردن أو تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية.

وأشاروا خلال الندوة إلى أن الأردن بما يمتلكه من وعي وطني وتماسك داخلي قادر على التعامل مع مختلف الضغوط مؤكدين أن محاولات إعادة إنتاج روايات تاريخية متجاوزة لن تغيّر من ثوابت الدولة الأردنية ومواقفها القومية.

واختُتمت الندوة بإلقاء قصيدة شعرية للشاعر إبراهيم الرواحنة عبّرت عن معاني الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية.