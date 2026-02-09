بنك القاهرة عمان
مشروع حكومي لإنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية

ساعة واحدة ago
مشروع حكومي لإنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن مشروع الإنارة الحديث لممر عمّان التنموي أصبح حالياً في مرحلة الإحالة النهائية بعد أن تم طرح العطاء واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة، حيث يمتد المشروع على طول 42 كم وبتكلفة إجمالية تقدّر بمليون و400 ألف دينار.
ووفق بيان للوزارة الاثنين، فإن المشروع يأتي ضمن التوجه الوطني لتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة السلامة المرورية، حيث سيتم توريد وتركيب وحدات إنارة LED عالية الكفاءة تعمل بالطاقة الشمسية لتغطية مسار الممر بالكامل، مع التركيز المكثف على التقاطعات والمداخل والمخارج والمقاطع التي تتطلب معايير رؤية دقيقة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
ووفق البيان، يعتمد نظام الإنارة الجديد على تقنيات الإنارة الذكية التي تتيح التحكم الآلي الكامل في التشغيل والإطفاء، إلى جانب تنظيم شدة الإضاءة وفقاً لكثافة حركة المرور وساعات الليل، وتوفير نظام مراقبة عن بُعد لحالة الأعمدة والبطاريات لضمان سرعة اكتشاف الأعطال وتقليل زمن الاستجابة للصيانة.
كما يتميز النظام باستقلاليته عن شبكة الكهرباء التقليدية، مما يضمن استمرارية الإنارة وتجاوز مشاكل انقطاع التيار أو الاعتداءات على الكوابل، مع توفير قدرة تخزينية تضمن التشغيل بكفاءة حتى في الظروف الجوية الغائمة. ويمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية للطرق الحيوية ودعم التحول الرقمي والبيئي في مشاريع الوزارة.


