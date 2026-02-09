نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام

((يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)) صدق الله العظيم

وطنا اليوم:بقلوب مطمئنه وراضية أنعى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى

” الحاج محمد ياسين- ابو بسام والد زوجتي .

حيث سيكون بيت العزاء للنساء فقط في منزلي الكائن في عبدون خلف نقابة المقاولين اعتبارًا من يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٥/٢/٩ من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء وليوم واحد فقط.

داعيا المولى عزوجل له الرحمة والمغفرة وان يحشرة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

اخوكم ” عصام ابو طويلة ” ابو عبدالله