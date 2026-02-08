بنك ABC يعلن عن النتائج المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025 محققًا أرباحًا صافية عائدة إلى مساھمي الشركة الأم بلغت 257 ملیون دولار أمريكي

وطنا اليوم:أعلنت اليوم مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش. م. ب.) المتداولة أسهمها في بورصة البحرين تحت الرمز “ABC” عن النتائج المالية للربع الرابع وللعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

شهدت شبكة الأعمال الدولية للبنك حالةً من عدم اليقين الجيوسياسي، واضطرابًا في الأوضاع النقدية وتحولات في المشهد التجاري العالمي. وعلى الرغم من هذه التحديات الخارجية، أظهرت المجموعة مرونة تشغيلية من خلال تحقيق مستويات قياسية على صعيد إجمالي الإيرادات والأرباح التشغيلية وإجمالي الموجودات، مع الحفاظ على ميزانية عامة صلبة، ومواصلة تنفيذ الخطة الإستراتيجية بخطى ثابتة وتوجه واضح. سجل إجمالي الدخل التشغيلي مستوى قياسي ليبلغ 1,410 مليون دولار أمريكي، محققاً زيادة قدرها 5% على أساس سنوي، و 7% على أساس العملة الثابتة. أدى هذا النمو المتصاعد في الإيرادات بالاضافة الى الإدارة الحصيفة للمصاريف التشغيلية إلى تحقيق البنك أرباح تشغيلية صافية قوية. بلغت الأرباح الصافية العائدة لمساهمي الشركة الأم 257 مليون دولار أمريكي، متراجعة بنسبة 10% على أساس رئيسي و7% على أساس العملة الثابتة، وذلك نتيجة لزيادة مخصصات خسائر القروض في الربع الرابع جراء حادثة ائتمانية تتعلق بأحد العملاء في الولايات المتحدة الأمريكية، وتطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية في البحرين والبرازيل.

كما سجلت الميزانية العمومية نموًا قياسيًا في إجمالي الموجودات ليصل إلى 50 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا بنمو المحفظة الائتمانية وأنشطة الخزانة، مع الحفاظ على مستويات قوية لكفاية رأس المال والسيولة. يعكس هذا النمو المتنوع في الإيرادات والأداء القوي للميزانية العمومية والأرباح الصافية المستقرة عمومًا قدرة المجموعة على التعامل بفعالية مع حالات عدم اليقين الاقتصادي والمخاطر الاستثنائية.

وفي خطوة تعكس قوة الميزانية العمومية للمجموعة، يسر مجلس إدارة البنك أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.0275 دولار أمريكي للسهم الواحد (بواقع 2.75% من رأس المال)، أي ما يعادل حوالي 85.5 مليون دولار أمريكي، والمحافظة عليها عند نفس مستوى العام السابق، مما يرفع نسبة الأرباح الموزعة إلى 33% من الأرباح الصافية العائدة لمساهمي الشركة الأم. تجسد هذه الخطوة مدى الثقة في قوة رأس المال واستمرارية تحقيق الأرباح والنظرة المستقبلية الثاقبة للمجموعة، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة واعتماد الجمعية العامة العادية للبنك.

تُوّجت مسيرة التميز التجاري والريادة في الابتكار لبنك ABC بحصد العديد من الجوائز الإقليمية والدولية المرموقة؛ ومن أبرزها جائزة “أفضل بنك للمعاملات المصرفية في الشرق الأوسط” من مجلة “ذا بانكر”. كما حاز البنك جوائز “أفضل بنك لحلول الدفع عبر الحدود في الشرق الأوسط وأفريقيا” و “أفضل بنك لإدارة النقد في البحرين وتونس” ضمن جوائز مجلة جلوبال فاينانس لأفضل مقدمي خدمات الخزينة وإدارة النقد لعام 2025. كما فاز البنك بجائزة “أفضل مختبر للابتكار المالي في العالم”، في حين حصد بنك “إلى” الرقمي التابع لبنك ABC جائزة “أفضل تطبيق مصرفي في الشرق الأوسط” من جوائز “أفضل البنوك الرقمية في العالم” الصادرة من مجلة جلوبال فاينانس لعام 2025.

وفي تعليقه على النتائج، قال سعادة السيد/ ناجي بلقاسم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC: “أنهت المجموعة عام 2025 بأداء يجسد مرونة وعمق شبكة أعمالنا، وذلك على الرغم من التقلبات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي شهدها العام. لقد حقق نموذج أعمالنا المتنوع مستويات قياسية من الإيرادات والأرباح التشغيلية وإجمالي الموجودات، مما حافظ على زخم النمو وقوة الميزانية العمومية للمجموعة. وعلى الرغم من تراجع الأرباح الصافية على أساس رئيسي، واصلت الأعمال الأساسية تحقيق النمو مدعومة بنشاط قوي من العملاء، كما واصلنا في احراز تقدم ممتاز في تنفيذ استراتيجيتنا كبنك المستقبل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

ملامح الأداء الرئيسية للربع الرابع (3 أشهر) من عام 2025:

بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم 53 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 24% مقارنة بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان، وتحديدًا نتيجة حادثة ائتمانية تتعلق بأحد العملاء في الولايات المتحدة.

بلغت ربحية السهم الواحد لفترة الثلاث أشهر 0.017 دولار أمريكي لكل سهم، مقارنة مع 0.022 دولار أمريكي لكل سهم عن نفس الفترة من العام الماضي.​

بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم ربحاً قدره 30 مليون دولار أمريكي، مقارنة بانخفاض سلبي بلغ 48 مليون دولار أمريكي سُجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد تأثر مجموع الدخل الشامل في الربع الرابع من عام 2024 بشكل كبير نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي.

بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للربع الرابع من العام 2025 مبلغ 377 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12% مقارنة بمبلغ 337 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام السابق. وعند تعديل الأرقام نتيجة لتأثير تحويل العملات الأجنبية والتي نشأت بشكل رئيسي من انخفاض قيمة الجنيه المصري والريال البرازيلي، إجمالي الدخل التشغيلي المعدّل كان ممكن أن يكون 366 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

​ملامح الأداء الرئيسية لعام 2025 (12 شهرًا)

بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم 257 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10% مقارنة بمبلغ 285 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان الناتجة عن واقعة ائتمانية تتعلق بأحد العملاء في الولايات المتحدة. وعند تعديل الأرقام نتيجة لتأثير انخفاض قيمة الريال البرازيلي والجنيه المصري، الأرباح الصافية المعدلة كان ممكن أن تكون 266 مليون دولار أمريكي، أي بانخفاض نسبته 7% مقارنة بالعام السابق.

بلغت ربحية السهم الواحد للفترة 0.077 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة مع 0.086 دولار أمريكي للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم ربحًا قدره 415 مليون دولار أمريكي، مقارنة بانخفاض سلبي بلغ 12 مليون دولار أمريكي تم تسجيلها في العام الماضي (وذلك نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري والريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي).

بلغ إجمالي الدخل التشغيلي لعام 2025 مبلغاً قدره 1,410 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بمبلغ 1,339 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام الماضي. وعند تعديل الأرقام نتيجة لتأثير تحويل العملات الأجنبية، والناتج بشكل رئيسي عن انخفاض قيمة الجنيه المصري والريال البرازيلي، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي المعدل 1,436 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس نموًا في الدخل من الأعمال الأساسية.

الميزانية العامة

بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة في نهاية الفترة 4,718 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع قيمة 4,207 مليون دولار أمريكي المسجلة في نهاية العام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 12% نتيجة الأرباح المحققة خلال العام، وإصدار سندات رأس مال إضافية من الفئة الأولى، وتغيرات إيجابية نسبيًا في عملة الجنيه المصري والريال البرازيلي، والتي تم تعويضها جزئيًا بالأرباح الموزعة خلال العام.

بلغ مجموع الموجودات 49,912 مليون دولار أمريكي في نهاية السنة، مقارنة مع 46,265 مليون دولار أمريكي المسجلة في نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 8% نتيجة لنمو الأعمال الأساسية والتغيرات الايجابية في عملة الريال البرازيلي.

حافظت مستويات كفاية رأس المال والسيولة على قوتها؛ حيث بلغت نسبة الفئة الأولى من رأس المال 16.0%، منها نسبة حقوق الملكية الأساسية من المستوى الأول عند 13.7%. كما بلغت نسبة تغطية السيولة 237% ونسبة السيولة المستقرة الصافية 127%.

يُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، وهو متواجد في 15 دولة عبر خمس قارات، ويقدم لعملائه حلول عالمية مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات سواء تحت مظلة التمويل الإسلامي أو التقليدي، كم يقدم أيضًا الخدمات المصرفية للمعاملات وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وأسواق رأس المال والأسواق المالية وتمويل العقارات. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” المتوفر حصريًا عبر الأجهزة الذكیة في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.

تنوه المجموعة إلى أن البيانات المالية والبيانات الصحفية متوفرة على المواقع الإلكترونية لبورصة البحرين وبنك .ABC كما تتوفر تفاصيل إضافية في العرض التقديمي عن النتائج للمستثمرين المنشور على موقع البنك الإلكتروني.

سيستضيف بنك ABC اجتماع افتراضي للسادة المساهمين والمستثمرين لمناقشة نتائج العام المالي المنتهي في 2025، وذلك في يوم 10 فبراير 2026. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني للبنك www.bank-abc.com.

*بالنسبة لعبارة “على أساس معدل” المشار إليها أعلاه، فهي تُحتسب بعد التعديل لانخفاض قيمة أسعار الصرف (على أساس سعر الصرف الثابت). تتوافر المزيد من التفاصيل في العرض التقديمي للمستثمرين الموجود على الموقع الإلكتروني للبنك.