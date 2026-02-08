بنك القاهرة عمان
مندوبا عن الملك وولي العهد ..العيسوي يعزي آل عابدين

51 دقيقة ago
مندوبا عن الملك وولي العهد ..العيسوي يعزي آل عابدين

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل عابدين بوفاة المرحومة فدوى سليم عبدالرحيم زوجة عبدالجليل عمر عابدين.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في منطقة دير غبار، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة وإلى عموم آل عابدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


