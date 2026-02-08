بنك القاهرة عمان
الحيصه يحصل على درجة البكالوريوس في ادارة الأعمال من جامعة الزيتونة

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم – حصل السيد علي مسلم علي الحيصة من شركة مياهنا – ادارة مياه مادبا على درجة البكالوريوس من جامعة الزيتونة الأردنية/ كلية الأعمال / تخصص ادارة الأعمال.

وأعربت الاسرة والدته واخوته وأخواته عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذا التخرّج سائلين الله العليّ القدير أن يوفّقه في قادم أيامه وأن يجعل العلم الذي ناله نورًا يهتدي به وسلّماً يرتقي به إلى أعلى مراتب النجاح.

وبهذه المناسبة عبّر الحيصه عن شكره وامتنانه العميق
لوالدته الحبيبة وعائلته المحبة بعد رحلة من الجد والسعي سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ما تعلمه نوراً له وعلماً ينتفع به.كما عبر عن خالص شكره وتقديره لأسرة جامعة الزيتونة والهيئة التدريسية في الجامعة ولكل من سانده من زُملاء وأصدقاء لما قدّموه من علم وتوجيه ودعم كان له الأثر الكبير في مسيرته الأكاديمية.


