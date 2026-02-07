«وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في توجيه الرأي العام» كتاب للزميل الدكتور علي فواز العدوان

وطنا اليوم – أقامت نقابة الصحفيين الأردنيين، من خلال لجنتها الثقافية، في مقره مساء اليوم السبت، حفل إشهار كتاب «وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في توجيه الرأي العام» للزميل الدكتور علي فواز العدوان.

وأدار حوار حفل الإشهار الزميل محجم العدوان، الذي رحب بالحضور وأكد أهمية النقاش العلمي حول الإعلام الرقمي والتحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي.

وقال الدكتور علي فواز العدوان إن كتابه جاء استجابة للتحولات العميقة التي يشهدها المشهد الإعلامي في عصر الرقمنة حيث لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد أدوات تفاعل بل أصبحت فاعلاً رئيسياً في تشكيل الوعي العام وصناعة الرأي العام، موضحاً أن الكتاب يعد من أوائل الدراسات العربية التي تناولت تأثير هذه المنصات في توجيه الرأي العام عبر النخب من منظور علمي تطبيقي.

وبين العدوان أن نتائج الدراسة الميدانية أظهرت أن شبكات التواصل أصبحت مصدراً رئيسياً للمعلومة لدى النخب، وأسهمت في تسريع تداول القضايا العامة وتوسيع فضاءات النقاش وإعادة تشكيل العلاقة بين النخب والجمهور، إلى جانب ما تفرضه من تحديات تتعلق بالمصداقية وتضليل المعلومات وتأثير الخوارزميات.

وقال الدكتور عثمان الطاهات، أحد المتحدثين في الفعالية، إن وسائل الإعلام لم تتغير في وظيفتها الأساسية المتمثلة في نقل الأخبار إلى المجتمع، مؤكداً أنها تشكل أرشيفاً وطنياً يحفظ ذاكرة الوطن، مشيراً إلى أن التطور الرقمي أسهم في تسهيل عمليات الأرشفة لا سيما أمام الباحثين.

وأوضح الطاهات أن الكتاب قدم مقارنة بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، مبيناً أن الإعلام التقليدي تديره مؤسسات، في حين يقوم الإعلام الرقمي على محاولات فردية، ما يستدعي تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية وتطوير معارفها باستمرار.

من جانبه قال الدكتور محمد المناصير إن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد تكتفي بنقل الخبر بل باتت تصنعه، وأسهمت في تحويل دور النخب من القيادة إلى التفاعل، مبيناً أن الكتاب يقدم رؤية تؤكد أن شبكات التواصل أصبحت أداة رئيسية في تشكيل الرأي العام وبناء الوعي أو تزييفه.

وأضاف المناصير أن الكتاب يشكل إضافة نوعية للمكتبة الإعلامية في مجال الوعي الوطني والرأي العام، لما يتضمنه من تحليل علمي ومعالجة معمق للتحولات الإعلامية المعاصرة.