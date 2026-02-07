بنك القاهرة عمان
الدكتور هيثم المعابرة رئيساً لرابطة عشيرة القطيفات بالتزكية

52 دقيقة ago
الدكتور هيثم المعابرة رئيساً لرابطة عشيرة القطيفات بالتزكية

وطنا اليوم – نتقدّم بأصدق عبارات التهنئة وأسمى آيات التبريك إلى الدكتور هيثم المعابرة بمناسبة حصوله على رئاسة رابطة عشيرة القطيفات بالتزكية وذلك تقديرًا للثقة الغالية التي نالها، والتي جاءت انعكاسًا لما يتمتع به من كفاءة علمية، وحكمة في الرأي، وحسن في القيادة، وقدرة على تحمّل المسؤولية.

نسأل الله العليّ القدير أن يوفّقه في أداء هذه الأمانة، وأن يعينه على خدمة العشيرة وأبنائها، ولمّ الشمل، وتعزيز روح التعاون والتكافل، والعمل لما فيه الخير والمصلحة العامة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين  متمنّين له دوام التوفيق والسداد، وأن تكون هذه الخطوة إضافة مشرّفة لمسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز.
وألف ألف مبروك


