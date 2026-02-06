بنك القاهرة عمان
إدخال أول دفعة شاحنات أردنية إلى تركيا واليونان عبر معبر باب الهوى

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل محمد الدويري أنه تم الجمعة إدخال الشاحنات الأردنية الصادرة باتجاه الجمهورية التركية واليونان عبر معبر باب الهوى – جيلفاغوز التركي بنجاح، وذلك نتيجة الجهود المتواصلة والتنسيق المشترك والمباشر بين وزارة النقل الأردنية ووزارة النقل التركية، بعد معالجة كافة المعيقات الجمركية والإجرائية ذات الصلة.
وقال الدويري في تصريح صحفي إن ثلاث شاحنات أردنية دخلت الاراضي التركية ظهر اليوم في خطوة تجريبية، وقد تمت العملية بسلاسة ووفق الإجراءات المعتمدة، مما يعكس مستوى التعاون الفني والإداري بين الجانبين، ويسهم في تسهيل حركة الشحن البري على هذا المسار الحيوي.
وأضاف أن دخول الشاحنات تم بشكل مباشر وميسر عبر المعبر، في خطوة مبشرة من شأنها فتح المجال أمام دفعات أخرى من الشاحنات خلال الفترة المقبلة، وتعزيز انسيابية حركة النقل والتبادل التجاري.
وأشار إلى أن وزارة النقل تتابع الموضوع بشكل مباشر مع الجهات المعنية في الجانب التركي لضمان استمرارية انسياب الحركة وانتظام استخدام المعبر، ومعالجة أي ملاحظات تشغيلية أولا بأول بما يخدم الناقلين الأردنيين ويعزز انسياب البضائع.


