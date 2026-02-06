بنك القاهرة عمان
شكر على تعاز من عشيرتي الخطيب والطيب

ساعة واحدة ago
شكر على تعاز من عشيرتي الخطيب والطيب

وطنا اليوم:تتقدّم عشيرتا الخطيب والطيب بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل الأهل والأصدقاء والأنسباء والزملاء، ولكل من شاركنا العزاء وواسانا في مصابنا بوفاة والدتنا المرحومة امينة علي محمود الطيب، سواء بالحضور أو الاتصال أو الرسائل أو الدعاء الصادق. لقد كان لمشاعركم النبيلة وأياديكم الكريمة أطيب الأثر في التخفيف من حزننا، فجزاكم الله عنا خير الجزاء، وجعل ما قدّمتموه في ميزان حسناتكم، ولا أراكم مكروهًا بعزيز.
عنهم: عقيد متقاعد محمد جميل الخطيب


