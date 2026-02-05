المواصفات والمقاييس: 718 إجراء قانونيا بحقّ مخالفين والتعامل مع 203 آلاف بيان جمركيّ

وطنا اليوم:اعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها اتخذت خلال العام الماضي (718) إجراء قانونياً، ‏شمل قرارات الإنذار، والتحويل إلى النائب العام، والإغلاق، والإتلاف، ومنع البيع، وسحب منتجات من ‏الأسواق، بسبب عدم مطابقتها للقواعد الفنية/ المواصفات القياسية الخاصة بها‎. ‎

وأضافت المؤسسة في بيان صادر عنها أنها تعاملت مع أكثر من (203000) بياناً جمركياً، وأجرت ما ‏يقارب (124000) فحص في مختبراتها، بالإضافة إلى التعامل مع (102868) كغ من المشغولات ‏والسبائك الذهبية والفضية‎.‎

وأشارت المؤسسة إلى تنفيذ جولات تفتيشيّة ورقابيّة شملت (9670) منشأة اقتصاديّة في مختلف محافظات ‏وألوية المملكة، بهدف التأكد من سلامة ومطابقة المنتجات التي تقع ضمن رقابتها، مؤكدة استمرارها في ‏تعزيز جودة المنتجات وضمان التزام المنشآت الاقتصادية بتطبيق القواعد الفنية والمواصفات القياسية‎. ‎

وفي هذا الصدد أصدرت المؤسسة (227) قاعدة فنية ومواصفة قياسية أردنية، فيما حصل (154) منتجاً ‏ومنشأة على علامة الجودة الأردنية، و(93) منتجاً على علامة حلال، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة ‏المنتجات الأردنية وحماية المستهلكين‎.‎

وأكدت المؤسسة أن هذه الإنجازات تمثل استمراراً لجهودها الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وآمنة، ‏وحماية صحة وسلامة المستهلك، من خلال الجمع بين التوعية، والرقابة الميدانية، والحزم في تطبيق ‏القانون‎.‎

وتسعى المؤسسة إلى مواصلة تطوير منظومتها الفنية والرقابية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الرقابية ‏والقطاع الخاص، لضمان تنافسية المنتج الأردني محلياً وخارجياً، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.‏