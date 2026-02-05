فوز مميز لريتاج صلاح الجوابرة ببطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو G2 وتمثيل بارز للأردن

وطنا اليوم _

حققت البطلة الأردنية ريتاج صلاح الجوابرة إنجازًا رياضيًا جديدًا يُسجل باسم الرياضة الأردنية على الساحة الدولية، بعد أن حصدت الميدالية البرونزية في بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، المصنفة من بطولات G2 العالمية، والتي تُعد من أقوى البطولات الدولية في رياضة التايكواندو لما تتضمنه من مشاركة لاعبين ولاعبات محترفين من مختلف دول العالم.

وقدمت ريتاج أداءً إستثنائيًا خلال المنافسات، حيث تمكنت من تحقيق انتصارات متتالية ضد لاعبات على أعلى مستوى، أبرزها فوزها على بطلة العالم من أوزبكستان بفوز قوي ومهاري، وكذلك فوزها على بطلة دولة الإمارات في منافسات حماسية، قبل أن تحرز الميدالية البرونزية في ختام المنافسات.

ويمثل هذا الإنجاز إضافة مميزة لمسيرة البطلة الصغيرة، ويعكس روح التحدي والإصرار التي تتحلى بها في المحافل الدولية، وقد أثنى جمهور المتابعين على الأداء الرائع الذي قدمته خلال البطولة، والذي وضع اسم **الأردن في مقدمة النتائج الرياضية في التايكواندو.

🎖️ ريتاج صلاح الجوابرة تحرز برونزية عالمية تمثل فيها الأردن بكل فخر، وتثبت أنها قادرة على المنافسة في أقوى البطولات الدولية، وتفتح الطريق أمام المزيد من النجاحات في المستقبل.

📌 البطولة تُقام في إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، وتستقطب نخبة من لاعبي التايكواندو من مختلف الدول، لما توفره من نقاط تصنيف عالمية ومستوى تنافسي عالي