رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال جامعة جدارا بعيد ميلاد جلالة الملك

وطنا اليوم – رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، الاحتفال الذي نظمته جامعة جدارا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية وأكاديمية ومجتمعية وجمع غفير من طلبة الجامعة.

وأكد رئيس هيئة مديري الجامعة الدكتور شكري المراشدة، أن مناسبة عيد ميلاد جلالة الملك تمثل رسالة وفاء للوطن وقائده، وتجديدًا للعهد بالولاء المطلق للقيادة الهاشمية، والالتزام برسالة الإسلام الخالدة وقيمه الدينية.

وأشار، في كلمة له خلال الحفل، إلى أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تعكس عمق الانتماء والاعتزاز بالهوية الأردنية والقيادة الهاشمية الحكيمة.

وأوضح المراشدة أن ما ينعم به الأردن من أمن واستقرار، رغم ما يحيط به من حرائق وأزمات في الإقليم، يشكل دليلًا واضحًا على حكمة القيادة الهاشمية ورشد مسيرتها، وتناغم الشعب الأردني الواعي والمخلص مع قيادته ووطنه.

وأكد المراشدة أن هذا الواقع لم يكن ليتحقق لولا تماسك الجبهة الداخلية والنهج المتوازن الذي تقوده القيادة الهاشمية.

وأوضح أن العترة الهاشمية جسدت عبر تاريخها مسيرة من الحكمة والقيادة الرشيدة، ممتدة من بني هاشم، جيلًا بعد جيل.

وأكد المراشدة أن أبناء الوطن، ومنهم أسرة جامعة جدارا، ماضون خلف قيادتهم، داعين إلى تعظيم المنجزات الوطنية، ومواصلة المسيرة نحو التقدم والنجاح، رغم التحديات والعقبات.

من جهته، أكد رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون اعتزاز أسرة الجامعة بقيادة جلالة الملك الحكيمة، رافعا باسمه واسرة الجامعة أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك، بمناسبة عيد ميلاده الميمون، مقرونة بالدعاء بأن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يحفظ الأردن عزيزًا منيعًا في ظل قيادته الحكيمة والراية الهاشمية المظفرة.

وأشار الزبون إلى أن مسيرة جلالة الملك، الممتدة لأربعة وستين عامًا من العطاء، شكلت نموذجًا في القيادة القائمة على القرب من الشعب، والحرص على كرامته، وصون العهد، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وبناء الإنسان الأردني الواعي القادر على مواجهة التحديات. وأوضح أن الأردن أصبح، في عهد جلالته، واحة أمن واستقرار وصوت حكمة وعقل في عالم يموج بالأزمات.

وأوضح الزبون أن الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك شملت مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية التي تؤدي دورها في حماية الوطن وصون حدوده، إلى جانب التطورات التي شهدتها قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، انطلاقًا من الإيمان بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان.

وعبر الزبون عن اعتزازه بمواقف وجهود جلالة الملك تجاه الاشقاء في فلسطين ودفاعه عن حقوقهم المشروعة في مختلف المحافل الدولية، ومواقف جلالته السياسية والإنسانية المساندة الاهل في قطاع غزة، موضحا أن تلك الجهود والمواقف الملكية تشكل عنوانا للضمير الأردني الهاشمي.

وأكد الزبون التزام جامعة جدارا بتوجيهات جلالة الملك في تعزيز الوحدة الوطنية، ودعم مسار الإصلاح، وبناء جيل واعٍ ومؤمن بوطنه وقيادته، مشيدا بجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المساندة للجهد الملكي.

وضمن فعاليات الاحتفال افتتح العيسوي معرض صور الهاشميين الذي أقامته مديرية الإعلام العسكري، بالتعاون مع الجامعة، حيث يوثق لمسيرة المجد والوفاء للقيادة الهاشمية في بناء الأردن ورفع شأنه.

كما يوثق المعرض أبرز محطات حياة جلالة الملك، والإنجازات الوطنية التي تحققت خلال مسيرته، مؤكدًا دوره في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

وتخلل الحفل عرض فيديو تضمن محطات مشرفة وشجاعة لجلالة الملك سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي أو الدولي.

كما اشتمل الحفل على عرض مسرحي قدمه طلبة مدارس الجامعة الامريكية للشرق الاوسط، ، عبرت عن قيم الولاء والانتماء للوطن، وتجسيد روح الوحدة الوطنية. الولاء والانتماء للوطن، وتجسيد روح الوحدة الوطنية.

وشارك في الاحتفال أيضا موسيقات الامن العام بمعزوفات وطنية.

كما قدمت عروضا فنية وطنية لفرقة غزلان الرمثا ووصلة غنائية للفنان عمر الصقار.