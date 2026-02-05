عصام المساعيد يقود الوفد الأردني في جامعة الدول العربية إلى منصات التتويج العربية

وطنا اليوم:في لحظة إقليمية تتسم بتسارع التحولات السياسية والاجتماعية، اعتقد البعض أن استقالة عصام المساعيد من رئاسة مؤسسة فرسان التغيير قد تشكّل انكفاءً عن المشهد العام أو تراجعًا في الحضور والتأثير المحلي والإقليمي، غير أن الوقائع جاءت بعكس تلك التقديرات، لتؤكد مجددًا أن الفعل المؤسسي الحقيقي لا يرتبط بالمواقع، بل بالقدرة على صناعة الأثر وتكريس الحضور في ميادين صناعة القرار.

ففي محطة عربية بالغة الدلالة، برز عصام المساعيد رئيسًا للوفد الأردني المشارك في منتدى الابتكار والاستثمار العربي – النسخة الرابعة، الذي عُقد في رحاب جامعة الدول العربية، حيث قاد وفدًا أردنيًا وُصف على نطاق واسع بأنه من أكثر الوفود حضورًا وتأثيرًا وإنجازًا على مستوى المنتدى، سواء من حيث نوعية المشاركة أو حجم المخرجات.

وضم الوفد الأردني نخبة من القامات البرلمانية والسياسية والاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الأعيان، وغرف التجارة، وعدد من المؤسسات والشركات الأردنية الرائدة، فضلًا عن أصحاب مشاريع ريادية وابتكارية في قطاعات استراتيجية شملت التعليم، والصحة، والإعلام، والتكنولوجيا. وقد عكس هذا التمثيل المتوازن صورة ناضجة للنموذج الأردني القائم على التكامل بين الشباب، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، ضمن إطار مؤسسي منسجم مع التوجهات الوطنية والإقليمية.

وخلال أعمال المنتدى، حصد الوفد الأردني سلسلة من الجوائز العربية الرفيعة التي جسّدت حجم التقدير للدور الأردني، وكان من أبرزها تكريم مركز كونكس الطبي بجائزة أفضل مؤسسة طبية عربية على مستوى الوطن العربي للعام 2025–2026، تسلمها الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد الفقهاء، تقديرًا لإسهامات المركز في تطوير القطاع الطبي العربي، وتقديم خدمات متقدمة أسهمت في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، ولا سيما في مجالات التجميل والعناية الطبية المتخصصة.

كما نالت شركة كودرز للبرمجيات جائزة أفضل مؤسسة تكنولوجية عربية في تقديم خدمات الدعم التقني، ممثلة بمديرها التنفيذي المهندس أحمد ضمرة، حيث أعلن المنتدى اعتماد الشركة كمزود خدمات وشريك استراتيجي دائم، لدعم المشاريع الريادية والتنموية والاستثمارية، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، في خطوة تعكس الثقة بالكفاءات التكنولوجية الأردنية.

وفي قطاع الإعلام الرقمي، شهد المنتدى تكريم قناة عرب سكاي بوصفها مؤسسة إعلامية عربية ريادية ناشئة، لما تقدمه من محتوى مبتكر يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتسلم التكريم المدير التنفيذي الإعلامي أحمد عقاب الطيب، حيث جرى توقيع اتفاقية تعاون لإطلاق نسخة متخصصة من المنتدى للإعلام العربي الرقمي المؤثر، والمقرر تنظيمها في جامعة الدول العربية نهاية شهر حزيران المقبل.

وفي إنجاز شبابي أردني لافت، فازت الشابة هدى الحسيني بجائزة أفضل مشروع تعليمي عربي مبتكر، عن مشروع تعليمي يهدف إلى دعم الجيل الناشئ بأساليب حديثة تحفّز الإبداع، وتعيد تعريف العملية التعليمية بوصفها تجربة تفاعلية أكثر متعة وإلهامًا.

وفي محطة خاصة عكست التقدير العربي للدور القيادي الشبابي، جرى تكريم الأستاذ عصام المساعيد بصفته أبرز شاب عربي ملهم في قطاع ريادة الأعمال والابتكار، تقديرًا لجهوده العربية في دعم منظومة الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، ولا سيما من خلال إطلاقه قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي (AYITS 2025)، التي صُنّفت ضمن أبرز الفعاليات العربية الداعمة لجهود الأردن، تزامنًا مع إعلان عمّان عاصمةً للشباب العربي لعام 2025 بقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وعاصمةً رقمية عربية للعام ذاته بقرار مجلس وزراء الاتصالات العرب.

وقد حققت القمة نجاحًا إقليميًا لافتًا، وأسهمت في إبراز القدرات الأردنية الشبابية في ملفات استراتيجية وحيوية، الأمر الذي انعكس بتكريم عدد من الشركاء والداعمين، من أبرزهم المهندس نديم الفقهاء رئيس مجلس إدارة شركة كونكس لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية، الشريك الاستراتيجي للقمة، وشركة ويب أبروتز ممثلة بمديرها التنفيذي المهندس حمزة البوريني لدورها في تطوير الهوية البصرية للقمة، إضافة إلى تكريم مجلس الأعيان الأردني ممثلًا بسعادة العين محمد الأزايدة وسعادة العين آسيا ياغي، رئيسة لجنة ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من الشركاء العرب.

وفي سياق متصل، أطلق المساعيد منصة تمكين بوصفها إطارًا عمليًا لدعم وتطوير الشركات الناشئة، من خلال منظومة متكاملة تشمل الإرشاد الاستراتيجي، وبناء القدرات، وربط المشاريع الريادية بفرص الاستثمار والشراكات الإقليمية، بما يسهم في تحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج اقتصادية قابلة للنمو والاستدامة. وجاء إطلاق المنصة استجابة لحاجة حقيقية في البيئة الريادية العربية، لتعزيز التنافسية وتمكين رواد الأعمال من أدوات التخطيط، والحوكمة، والتوسع المنهجي.

كما أعلن المساعيد عن إطلاق مشروع أكاديمية Lead Hub، كأكاديمية عربية متخصصة في تأهيل القادة في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والتطوير المؤسسي والإداري، مستندة إلى منهجيات تطبيقية حديثة وشراكات معرفية عربية ودولية، تستهدف إعداد جيل قيادي قادر على إدارة التغيير، وصياغة الحلول، وقيادة المؤسسات في بيئات متغيرة ومعقدة. ويمثل هذا المشروع ركيزة استراتيجية ضمن رؤية أشمل لبناء رأس مال بشري عربي مؤهل، يجمع بين المعرفة التقنية، والقيادة الرشيدة، والفهم العميق لمتطلبات التنمية الحديثة.

كما شهد المنتدى توقيع حزمة من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات أردنية، بحضور رئيس الوفد الأردني وممثلي جامعة الدول العربية ومنتدى الابتكار والاستثمار العربي، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون مع ممثل الوفد البحريني الأستاذ خالد القعود، للإعلان عن استضافة النسخة القادمة من المنتدى في مملكة البحرين.

بهذا الحضور المتقدم، أكد عصام المساعيد أن العمل المؤسسي العربي المشترك هو الطريق الأنجع للتأثير المستدام، وأن الأردن، عبر شبابه ومؤسساته، حاضر في صناعة المستقبل العربي لا كمشارك عابر، بل كشريك فاعل في رسم الاتجاهات وصناعة الإنجاز المُلهم.