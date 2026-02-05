المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد

وطنا اليوم:على هامش معرض فيتور الدولي للسياحة في مدريد، التقى المدير العام لهيئة تنشيط السياحة رمزي المعايطة بالأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة شيخة النويس، بحضور السفيرة الأردنية لدى إسبانيا رغد السقا وعدد من كبار مسؤولي المنظمة. وجرى خلال اللقاء استعراض المنتج السياحي الأردني المتنوع، والتأكيد على التزام المملكة بالسياحة المستدامة وحماية التراث الثقافي والطبيعي.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات، وتطوير البيانات السياحية، وإدارة المواقع السياحية، وأكدا أهمية استمرار الشراكة لدعم التنمية السياحية المستدامة وتنمية رأس المال البشري، مع الاتفاق على مواصلة الحوار ودعم المبادرات المشتركة بما يخدم مستقبل القطاع السياحي.