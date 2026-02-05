إدارة السير تحذّر من المخالفات الخطرة تزامنا مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

وطنا اليوم:أكدت الإدارات المرورية إعداد خطة مرورية ‏شاملة ‏للتعامل مع الأزمات المحتملة اليوم الخميس، تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة ‏‏للدورة التكميلية‎.‎

وأوضحت أنه سيكون هناك انتشار واسع في مختلف ‏شوارع المملكة، لمراقبة ‏المخالفات والمحافظة على انسيابية حركة السير والحد من الحوادث

كما حذّرت من ارتكاب المخالفات التي تؤثر على انسيابية الحركة المرورية، ‏كالمسير بشكل مواكب، والسرعات العالية، وإخراج الأجسام من المركبات ‏‎أو القيادة بصورة متهورة واستعراضية داعية ‏المواطنين إلى الاحتفال بطريقة حضارية بعيدة عن ارتكاب المخالفات والالتزام ‏بقواعد وأولويات المرور.

وزارة التربية والتعليم قالت إن إعلان نتائج التويجيه سيكون عند الساعة الخامسة مساءً، وذلك عبر الرابط الإلكتروني (https://tawjihi.jo).