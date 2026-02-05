170 مليون دينار تكلفة تقديرية لبناء 41 مدرسة أكاديمية ومهنية خلال 3 أعوام

وطنا اليوم:قدّرت الحكومة تكلفة بناء 41 مدرسة أكاديمية ومهنية في محافظات عدة بقيمة 170 مليون دينار، ضمن المشاريع التي أعلنتها في برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029.

ووضعت الحكومة خططا لإنشاء هذه المدارس ضمن خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عمّان والمحافظات، عبر تنفيذ مرحلي، بهدف تقليل الازدحام وتحسين جودة التعليم وتهيئة بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

وأدرجت الحكومة المشروع في محور قطاع التعليم العام، كجزء من مبادرة تحسين البنية التحتية، وتحسين آليات التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم وآليات التنفيذ، وفق بيانات الوثيقة.

وتتضمن خطة الحكومة للأعوام (2025–2029) بناء وتأهيل 500 مشروع بناء مدرسي للحد من الاكتظاظ، والتخلص من نظام الفترتين والاستغناء عن المدارس المستأجرة، كما تسعى ضمن خطط مستمرة إلى الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال دون 6 سنوات.

كما من المقرر أن تطرح وزارة الاستثمار فرصة لمشروع النقل المدرسي للمدارس الحكومية، لتطوير نظام نقل مستدام لطلاب المدارس الحكومية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لنقل الطلاب من المنزل إلى المدرسة وبالعكس.

ويهدف المشروع إلى تطوير نظام نقل مدرسي مستدام يُحسّن كفاءة النقل للطلبة ويضمن سلامتهم، من خلال توفير حافلات مخصصة تربط بين منازل الطلبة والمدارس ضمن إطار تنظيمي وإداري متكامل، يعتمد على أسطول حافلات حديثة ومجهزة بمعايير السلامة، كما يهدف إلى خفض الازدحام المروري وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال استخدام حافلات موفّرة للطاقة أو تعمل بأنظمة صديقة للبيئة.

وفي الجانب الخدمي، طُرح برنامج تحسين كفاءة التبريد في المدارس الحكومية، وهو برنامج وطني متكامل ومستدام لتحسين كفاءة التبريد في المدارس الحكومية.