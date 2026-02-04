بنك القاهرة عمان
الدكتورة دهمة الحجايا تهنى شقيقها سند بتخرج نجله المهندس عبدالله

20 دقيقة ago
وطنا اليوم _

تتقدم الدكتورة دهمه الحجايا بأجمل آيات التهنئة والتبريك، وبمشاعر الفخر والاعتزاز إلى شقيقها سند مفلح المراغية وإلى نجله المهندس عبدالله ، بمناسبة تخرجه من جامعة الزيتونة تخصص الهندسة الكهربائية ( القوى والتحكم)

من جدّ وجد، ومن سار على الدرب وصل. هذا النجاح ثمرة عزيمتك وإصرارك وطموحك، ونتاج سنوات من الجد والاجتهاد.

أسأل الله أن يبارك لك في علمك، وأن ينفع بك، وأن يجعل مستقبلك حافلًا بالتوفيق والإنجاز، وأن نراك دائمًا في أعلى المراتب

ألف مبارك هذا الإنجاز المشرف، وعقبال الشهادات العليا، والتفوق الدائم إن شاء الله.


