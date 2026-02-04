بنك القاهرة عمان
أبو علي يطلق شارة البدء بمشاركة الضريبة بالحملة المليونية ضد المخدرات

ساعة واحدة ago
 وطنا اليوم _

أطلق الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، شارة البدء بمشاركة كافة كوادر الدائرة في الحملة الوطنية لمليون توقيع ضد المخدرات، وبحضور الدكتور محمد البدور، رئيس الملتقى الوطني للتوعية والتطوير والرئيس التنفيذي لهذه الحملة، التي تُنفَّذ بالشراكة مع مديرية الأمن العام / إدارة مكافحة المخدرات.

وقال الدكتور أبو علي إن المشاركة في التصدي لهذه الآفة باتت واجبًا وطنيًا وإنسانيًا، يجسّد المسؤولية المجتمعية لمؤسساتنا وشبابنا وكافة أطياف مجتمعنا، مشيدًا بجهود الأجهزة الرسمية ومديرية الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات وجمعية الملتقى الوطني للتوعية والتطوير، وكافة منظمات المجتمع المدني، في تعزيز السلم المجتمعي وتحفيز الشباب على المشاركة في توعية المجتمع بمخاطر المخدرات، التي باتت همًّا جاثمًا على طمأنينة مجتمعنا وأمننا الوطني.

وأعرب الدكتور محمد البدور، رئيس الحملة، عن اعتزازه بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مقدّمًا الشكر للدكتور أبو علي وكافة كوادر الدائرة على هذه اللفتة الكريمة بتبنّي هذه المبادرة المليونية ضد المخدرات، والتي تجسّد المسؤولية المجتمعية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.


