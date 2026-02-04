بنك القاهرة عمان
عبدالله جمال عليان مبارك التخرج من جامعة الطفيلة التقنية – تخصص اقتصاد الاعمال

ساعتين ago
بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾

وطنا اليوم:يتقدّم الوالد والوالدة وكافة أفراد الأسرة بأسمى آيات التهنئة والتبريك لابنهم الغالي عبدالله جمال إبراهيم عليان، بمناسبة تخرّجه من جامعة الطفيلة التقنية، بعد أن أنهى متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس من كلية الأعمال، تخصص اقتصاد المال والأعمال.
ويأتي هذا الإنجاز الأكاديمي تتويجًا لسنوات من الجدّ والاجتهاد والمثابرة، ليشكّل محطة مضيئة في مسيرته العلمية، وخطوة راسخة نحو مستقبل مهني واعد، يلبّي طموحاته ويعكس تميّزه.
وأعربت الأسرة عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا التخرّج، سائلين الله العليّ القدير أن يوفّقه في قادم أيامه، وأن يجعل العلم الذي ناله نورًا يهتدي به، وسلّمًا يرتقي به إلى أعلى مراتب النجاح.
وبهذه المناسبة، عبّر الخريج عبدالله عليان عن شكره وامتنانه العميق لأسرة جامعة الطفيلة التقنية، من عمداء وأعضاء هيئة تدريس وكوادر إدارية، لما قدّموه من علم وتوجيه ودعم كان له الأثر الكبير في مسيرته الأكاديمية، كما وجّه خالص الشكر والعرفان لوالديه، مؤكدًا أن دعمهما المتواصل ووقوفهما الدائم إلى جانبه كانا الأساس الحقيقي لكل نجاح حقّقه


