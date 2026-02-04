شركة زين تنال شهادة الأيزو (ISO 45001) للصحة والسلامة المهنية

وطنا اليوم:حصلت شركة زين الأردن على شهادة الأيزو (ISO 45001) -المعيار الدولي لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (OHSMS)- التي تُمنح للمؤسسات والشركات التي تُعنى بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وتعزّز ثقافة السلامة في مختلف العمليات التشغيلية.

وتعكس هذه الشهادة التزام شركة زين بتطبيق أفضل المواصفات الدولية وأعلى معايير الكفاءة في هذا المجال، والتطوير المتواصل لأنظمة السلامة والصحة المهنية في مباني الشركة ومعارضها، وذلك لتعزيز بيئة العمل الآمنة والمُستدامة وضمان سلامة الموظفين والزوار والمتعاملين والامتثال للوائح المحلية والعالمية.

وتُعدّ هذه الشهادة خطوة متقدمة تُضاف إلى مسيرة وإنجازت شركة زين الحافلة كونها تدمج مفاهيم السلامة والصحة المهنية ضمن عملياتها اليومية، بما يُسهم في تحقيق بيئة عمل مسؤولة ومستدامة تضع موظفيها على سلًم أولوياتها.

ونالت الشركة هذه الشهادة بعد اجتيازها عمليات التدقيق الشاملة، والتي تضمنّت مراجعة السياسات والإجراءات والأنظمة المعتمدة، وتقييماً متكاملاً لممارسات الصحة والسلامة المهنية، حيث شملت عمليات التقييم عدّة مراحل؛ كتحليل الفجوات ومراجعة نظام السلامة الحالي، والتوثيق وإعداد إرشادات السلامة العامة، ومرحلة التدريب التي تضمّنت نشر النظام وتدريب الموظفين عليه، ومرحلة التدقيق الداخلي لمراجعة الأداء لتصحيح الأخطاء، إضافةً إلى مرحلة التدقيق النهائي.

يُذكر بأن شركة زين كانت قد حصلت مؤخراً على شهادة المباني الخضراء (EDGE) التي منحتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وبالتعاون مع ((GBCI، لتصبح بذلك أول شركة اتصالات في المملكة تنال هذا الاعتماد الدولي المرموق، مؤكدة بذلك التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد، وتبنّي ممارسات تشغيلية مسؤولة تُسهم في الحد من الأثر البيئي وتعزّز الاستدامة المؤسسية.