سياحة البترا تبدأ بالتعافي بأكثر من 54 ألف زائر في كانون الثاني

وطنا اليوم:أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لأشهر كانون الثاني من عام 2019 حتى 2026، مؤشرات واضحة على تعافي القطاع السياحي في إقليم البترا وعودته التدريجية إلى مستويات قريبة من ما قبل جائحة كورونا، بعد سنوات من التقلبات الحادة التي تأثر بها القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحسب الأرقام، بلغ إجمالي عدد زوار البترا في كانون الثاني 2026 نحو 54,065 زائراً، مقارنة بـ 56,559 زائراً في عام 2019 (سنة المليون الأول)، ما يعكس نمواً مستقراً ومستداماً، ويؤشر إلى استعادة الثقة بالمقصد السياحي العالمي لمدينة البترا.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات إن هذه المؤشرات تعكس تعافياً حقيقياً ومدروساً للقطاع السياحي في إقليم البترا، والاقتراب من أرقام ما قبل الجائحة يُعد إنجازاً مهماً في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي ما تزال تؤثر على حركة السياحة الدولية.

وبيّن البريزات أن السياحة الأجنبية ما تزال تشكل العمود الفقري للحركة السياحية في البترا، مشيراً إلى أن عدد الزوار الأجانب في كانون الثاني من عام 2026 بلغ نحو 45,933 زائراً أجنبياً، بعد تراجع نسبي في الشهر ذاته من عامي 2024 و2025، أعقب الذروة الاستثنائية التي شهدها ذات الشهر من عام 2023، والتي سجلت 72,335 زائراً أجنبياً.

وأضاف البريزات أن العودة القوية للسياحة الأجنبية تؤكد استعادة الثقة العالمية بمدينة البترا، ونجاح الجهود الترويجية والتسويقية المبذولة من قبل الجهات المعنية في المملكة.

كما أظهرت البيانات اتجاهاً تصاعدياً مستقراً في أعداد الزوار العرب، حيث ارتفع العدد من 1,115 زائراً في كانون الثاني عام 2022 إلى 2,929 زائراً في كانون الثاني من عام 2026، وهو أعلى رقم مسجل لهذه الفئة.

وأشار البريزات إلى أن هذا النمو يعكس أهمية استهداف الأسواق العربية، وترسيخ مكانة البترا كوجهة سياحية ثقافية وتراثية مفضلة في المنطقة، وهو ما تعمل السلطة على تعزيزه من خلال تنويع المنتج السياحي وتحسين جودة الخدمات.

وعلى صعيد السياحة الداخلية، بلغ عدد الزوار الأردنيين في كانون الثاني 2026 نحو 3,979 زائراً، مقارنة بذروتهم في الشهر ذاته من عام 2023 التي وصلت إلى 7,116 زائراً.

وأوضح البريزات أن السلطة تحرص على تحقيق التوازن بين زيادة أعداد الزوار والحفاظ على الموقع الأثري واستدامته للأجيال القادمة.

وختم البريزات تصريحاته بالتأكيد على أن سلطة إقليم البترا ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة القطاع السياحي، وتمكين المجتمعات المحلية، ورفع مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 لتطوير القطاع السياحي في المملكة.