ليبرمان يطالب بتجهيز ملاجئ لملايين الإسرائيليين خشية حرب مع إيران

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، إن على إسرائيل تجهيز أماكن آمنة لملايين الأشخاص خشية اندلاع حرب مع إيران.

وأضاف ليبرمان، الذي كان يتحدث إلى “إذاعة 103 أف إم” المحلية الإسرائيلية حول الاستعدادات الأمنية اللازمة في إسرائيل خشيةً اندلاع من حرب مع إيران: “علينا الاستعداد الآن وتجهيز أماكن آمنة لملايين الأشخاص الذين لا يملكون مكانًا آمنًا”.

لكن ليبرمان أشار إلى أن قرار الحرب بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال: “نحن في مرحلة يجب على دولة إسرائيل فيها أن تهدأ وتنتظر. هذا يحدث فوق رؤوسنا، وليس لدينا قدرة تُذكر على التأثير على الرئيس ترامب، فهو من يتخذ القرارات المصيرية”.

وتراقب إسرائيل عن كثب الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة وتترقب نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقرر أن تبدأ الجمعة.

وتقول إسرائيل إنها تخشى هجوما صاروخيا إيرانيا عليها في حال مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية لإيران.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على إيران مع انطلاق مظاهرات شعبية فيها أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتعتبر إيران أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد بردّ “شامل وغير مسبوق” على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان “محدودا” وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.