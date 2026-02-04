بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ليبرمان يطالب بتجهيز ملاجئ لملايين الإسرائيليين خشية حرب مع إيران

3 ساعات ago
ليبرمان يطالب بتجهيز ملاجئ لملايين الإسرائيليين خشية حرب مع إيران

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، إن على إسرائيل تجهيز أماكن آمنة لملايين الأشخاص خشية اندلاع حرب مع إيران.
وأضاف ليبرمان، الذي كان يتحدث إلى “إذاعة 103 أف إم” المحلية الإسرائيلية حول الاستعدادات الأمنية اللازمة في إسرائيل خشيةً اندلاع من حرب مع إيران: “علينا الاستعداد الآن وتجهيز أماكن آمنة لملايين الأشخاص الذين لا يملكون مكانًا آمنًا”.
لكن ليبرمان أشار إلى أن قرار الحرب بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال: “نحن في مرحلة يجب على دولة إسرائيل فيها أن تهدأ وتنتظر. هذا يحدث فوق رؤوسنا، وليس لدينا قدرة تُذكر على التأثير على الرئيس ترامب، فهو من يتخذ القرارات المصيرية”.
وتراقب إسرائيل عن كثب الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة وتترقب نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقرر أن تبدأ الجمعة.
وتقول إسرائيل إنها تخشى هجوما صاروخيا إيرانيا عليها في حال مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية لإيران.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على إيران مع انطلاق مظاهرات شعبية فيها أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وتعتبر إيران أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد بردّ “شامل وغير مسبوق” على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان “محدودا” وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.
وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:09

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات

17:01

المصري يكتب بمناسبة عيد ميلاد الملك : ملك الإصلاح والتحديث رؤية دولة لا تهتز

16:42

رؤى النائب مصطفى العماوي الحزبية هل يأخذ بها في مجلس النواب

16:40

الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله لمجلس الوزراء

16:31

أحمد عبيدات… رجل الدولة الذي غادر بصمت وترك وطنًا من المواقف

16:27

البيئة وبلدية السلط تطمئنان: لا تسرب لمياه الصرف الصحي في إسكان المغاريب

16:06

فتح باب التقدم لأراضٍ سكنية بشروط ميسّرة في ضاحية الأميرة إيمان

16:00

اعتبارا من الأحد.. طوارئ الأميرة بسمة تنتقل كليا إلى المبنى الجديد

15:42

إعلام جامعة البترا تناقش دمج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في خططها الدراسية

15:36

15 قتيلا بتصادم زورق مهاجرين مع سفينة لخفر السواحل اليوناني

15:24

إعادة انتخاب الأمير فيصل عضواً في مجلس الشيوخ بالاتحاد الدولي للسيارات

15:13

uwallet وصندوق المرأة للتمويل الأصغر يوقعان مذكرة تعاون لإطلاق خدمة “سلف الرواتب الرقمية” لموظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة

وفيات
وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026