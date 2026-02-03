الأردن وأميركا يؤكدان أهمية علاقات الشراكة واستمرار العمل على تعزيزها

وطنا اليوم:تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز.

وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع في غزة، والتعاون في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والجهود المبذولة لضمان التزام وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.

وأكّد الصفدي ووالتز أهمية علاقات الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة واستمرار العمل على تعزيزها.