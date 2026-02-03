بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة مساعدة يلتقي السفير السوداني في عمان

ساعة واحدة ago
أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة مساعدة يلتقي السفير السوداني في عمان

وطنا اليوم:التقى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة السيد شادي مساعدة في مكتبه في حرم الوزارة اليوم الثلاثاء سعادة سفير الجمهورية السودانية الشقيقية في عمان السيدحسن صالح حسن سوار الذهب ، وذلك بحضور سعادة المستشار في السفارة السودانية في عمان السيد غفاري فضل الله السيد، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات الأكاديمية، وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية، كما تم بحث آلية إعادة تفعيل البرنامج التنفيذي (مذكرة التفاهم) بين الطرفين في مجال التعليم العالي، إضافةً إلى مناقشة وضع آلية واضحة لتوثيق جميع الشهادات المدرسية والجامعية الصادرة عن المؤسسات ذات العلاقة والجامعات في السودان الشقيق، وقد أكد مساعدة خلال اللقاء على حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استقطاب مزيد من الطلبة السودانيين للدراسة في الجامعات الأردنية، والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم للالتحاق بالجامعات الأردنية، كما أكد استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم اللازم فنياً ولوجستياً للجانب السوداني في مجال تنفيذ عمليات القبول وتوزيع الطلبة على الجامعات، وقد حضر اللقاء السيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/الناطق الإعلامي باسم الوزارة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:59

كيف توظّف أمنية – إحدى شركات Beyon – البيانات اللحظية لتعزيز رصد الأعطال الاستباقي والارتقاء بتجربة عملاء الجيل الخامس

16:56

شركة “أوكلا®” المعروفة بمنصة Speedtest® تُعلن أمنية إحدى شركات Beyon أفضل شبكة موبايل في الأردن

16:43

الفيصلي يستغني عن الجهاز الفني

16:37

إعلان تجنيد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

16:34

أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة

16:32

لا للقوة الناعمة مع أميركا وترامب

16:25

الدكتور جميل الوخيان … سيرة أردنيّ حمل بلده كمسؤولية، ومشى بهدوء في أماكن تُصنع فيها الأفكار

16:06

الجغبير: العراق شريك اقتصادي أساسي للأردن

16:05

وترجّل فارس المبادئ والنزاهة الوطنية

16:03

الفوسفات: 601.286 مليون دينار صافي الأرباح بعد الضريبة للعام 2025 وبنسبة زيادة بلغت 31.3 بالمئة مقارنة بالعام 2024

16:03

مستشفى عبدالهادي: حين تتحوّل الرعاية الصحية إلى تجربة إنسانية متكاملة:

15:55

الهلال السعودي يشكر الوليد بن طلال.. وبنزيما بقميص “الزعيم”

وفيات
وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026وفيات الأحد 1 – 2 – 2026