أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة مساعدة يلتقي السفير السوداني في عمان

وطنا اليوم:التقى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة السيد شادي مساعدة في مكتبه في حرم الوزارة اليوم الثلاثاء سعادة سفير الجمهورية السودانية الشقيقية في عمان السيدحسن صالح حسن سوار الذهب ، وذلك بحضور سعادة المستشار في السفارة السودانية في عمان السيد غفاري فضل الله السيد، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات الأكاديمية، وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية، كما تم بحث آلية إعادة تفعيل البرنامج التنفيذي (مذكرة التفاهم) بين الطرفين في مجال التعليم العالي، إضافةً إلى مناقشة وضع آلية واضحة لتوثيق جميع الشهادات المدرسية والجامعية الصادرة عن المؤسسات ذات العلاقة والجامعات في السودان الشقيق، وقد أكد مساعدة خلال اللقاء على حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استقطاب مزيد من الطلبة السودانيين للدراسة في الجامعات الأردنية، والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم للالتحاق بالجامعات الأردنية، كما أكد استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم اللازم فنياً ولوجستياً للجانب السوداني في مجال تنفيذ عمليات القبول وتوزيع الطلبة على الجامعات، وقد حضر اللقاء السيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/الناطق الإعلامي باسم الوزارة.