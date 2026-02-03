بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الصفدي وصالح يبحثان انعكاسات تراجع التمويل على برامج مساعدة اللاجئين

3 ساعات ago
الصفدي وصالح يبحثان انعكاسات تراجع التمويل على برامج مساعدة اللاجئين

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال استقباله الثلاثاء، المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، سبل تعزيز التعاون والتنسيق القائم مع المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحرص على تعزيزها.
كما بحثا التحديات التي تواجه المفوّضية نتيجة تراجع المواد المالية وانعكاسات ذلك على برامج مساعدة اللاجئين.
وشدّد الصفدي على أنّ توفير العيش الكريم للاجئين مسؤولية مشتركة بين الدول المُستضيفة والمانحة، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين الدول المانحة والمُستضيفة والمنظمات الأممية المعنية في دعم اللاجئيين السوريين إلى حين توفر ظروف العودة الطوعية إلى وطنهم، الذي يشكّل استقراره ركيزة لأمن واستقرار المنطقة.
وأكّد الصفدي أهمية الاستثمار في توفير ظروف العودة الطوعية للاجئين من خلال دعم سوريا واستقرارها وعملية إعادة البناء فيها.
بدوره، أشاد صالح بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة في استضافة اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم.
وهنّأ الصفدي صالح بتولّيه مسؤوليته مفوّضًا ساميًا لشؤون اللاجئين والتطلّع للعمل معًا للبناء على الشراكة الراسخة بين المملكة والمفوّضية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:59

كيف توظّف أمنية – إحدى شركات Beyon – البيانات اللحظية لتعزيز رصد الأعطال الاستباقي والارتقاء بتجربة عملاء الجيل الخامس

16:56

شركة “أوكلا®” المعروفة بمنصة Speedtest® تُعلن أمنية إحدى شركات Beyon أفضل شبكة موبايل في الأردن

16:43

الفيصلي يستغني عن الجهاز الفني

16:37

إعلان تجنيد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

16:36

أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة مساعدة يلتقي السفير السوداني في عمان

16:34

أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة

16:32

لا للقوة الناعمة مع أميركا وترامب

16:25

الدكتور جميل الوخيان … سيرة أردنيّ حمل بلده كمسؤولية، ومشى بهدوء في أماكن تُصنع فيها الأفكار

16:06

الجغبير: العراق شريك اقتصادي أساسي للأردن

16:05

وترجّل فارس المبادئ والنزاهة الوطنية

16:03

الفوسفات: 601.286 مليون دينار صافي الأرباح بعد الضريبة للعام 2025 وبنسبة زيادة بلغت 31.3 بالمئة مقارنة بالعام 2024

16:03

مستشفى عبدالهادي: حين تتحوّل الرعاية الصحية إلى تجربة إنسانية متكاملة:

وفيات
وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026وفيات الأحد 1 – 2 – 2026