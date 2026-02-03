بنك القاهرة عمان
حسّان ينعى عبيدات.. الأردن فقد برحيله أحد رجالاته البارزين

وطنا اليوم:نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بمزيد من الحزن والأسى أحد رجالات الأردن البارزين، رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الاثنين، بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن وأبنائه وقيادته الهاشمية.
وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، مؤكدا أن الأردن فقد برحيله أحد رجالاته البارزين الذين خدموا الوطن في محطات مهمة من تاريخه بكل إخلاص وتفان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
وشغل المرحوم احمد عبيدات منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بين عامي 1984 – 1985 ووزيرا للداخلية بين الأعوام 1982 –1984 ومديرا للمخابرات العامة وعضوا في مجلس الأعيان لأكثر من مرة وسفيرا للنوايا الحسنة للجنة الأمم المتحدة للبيئة.
كما شغل منصب رئيس اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني بين عامي 1990 – 1991 ونائب رئيس اللجنة الملكية لحقوق الإنسان عام 2000، ونائب رئيس اللجنة الملكية لتطوير القضاء عام 2000، ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان خلال الفترة من 2003 وحتى 2008.
والمرحوم احمد عبيدات من مواليد بلدة حرثا في محافظة اربد عام 1938 وحاصل على وسام النهضة من الدرجة الأولى


