السير: بدء استخدام الطائرات المسيّرة لمتابعة الحركة المرورية في إربد والزرقاء

ساعتين ago
وطنا اليوم:بدأت إدارة السير باستخدام الطائرات المسيّرة (الدرونز) لرصد الحركة المرورية في محافظتي إربد والزرقاء، وفقا لما كشفه ضابط غرفة عمليات إدارة السير، كفاح الهزايمة.
وبين الهزايمة الثلاثاء أن الطائرات مرتبطة بالبث المباشر مع غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية وتقديم الحلول الممكنة مباشرة.
وأكد أن ذلك يأتي ضمن إطار التطوير وإدخال التكنولوجيا لتسهيل مهام إدارة المرور.


