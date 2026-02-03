احتفالًا بعيد ميلاد الملك.. الزرقاء تشهد إشهار كتاب ‘الصعود من المنتصف’ بحضور المحافظ

وطنا اليوم:ليندا المواجدة – بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الرابع والستين، احتفلت مدينة الزرقاء، تحت رعاية عطوفة محافظ الزرقاء الأكرم الدكتور فراس أبو قاعود، بإطلاق كتاب “الصعود من المنتصف” للكاتب الأردني الدكتور ثائر عاشور، وذلك في قاعة المؤتمرات – مركز الملك عبدالله الثقافي، بتنظيم من مبادرة العون وبالتعاون مع جمعية الغصون للثقافة والتراث ومديرية ثقافة محافظة الزرقاء، وأدار الحفل الإعلامية الدكتورة لندا المواجدة.

وخلال الحفل، أكد عطوفة المحافظ الدكتور فراس أبو قاعود على أهمية الكتاب ودوره في تعزيز ثقافة القراءة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مديرية الثقافة في دعم الكتب المحلية وتشجيع المواطنين على الاطلاع والمعرفة، موضحًا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالثقافة، وتسعى دائمًا لأن تكون ذات محتوى وهدف، وتعكس روح محافظة الزرقاء وتخدم أبنائها والمجتمع.

من جانبه، قدّم الدكتور ثائر عاشور مؤلف الكتاب شرحًا حول فكرة الكتاب ورسالته، موضحًا كيف يعكس “الصعود من المنتصف” تجارب شخصية ورؤى فكرية تعكس واقع المجتمع، والتحديات التي تواجه الفرد في مسيرته نحو التغيير والنجاح.

كما شارك في الحوار الناقد والمؤرخ الدكتور محمد مشايخ، الذي قدم قراءة نقدية مستفيضة للكتاب، مسلطًا الضوء على محتواه الفكري والأدبي وأثره في المشهد الثقافي الأردني.

وفي ختام الحفل، تم تكريم مجموعة من الشخصيات والمبادرات المتميزة التي ساهمت في إنجاح الفعالية ودعم الثقافة، وهم:

•الإعلامية الدكتورة لندا المواجدة

•الأستاذ محمد حسن المشايخ

•جمعية الغصون للثقافة والفنون “غصون الخضر”

•السيد معن محمد القيسي، قائد فريق “كلنا خلف القائد”

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية والمهتمين بالشأن الثقافي في محافظة الزرقاء، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة في دعم الكتاب والمبادرات الثقافية المحلية

تصوير وسام العليمات