المومني: الإعلام المهني المحترف درع المجتمع من التضليل وسيل الأخبار الزائفة

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والوسائل الرقمية يجب أن تكون عنصرا إيجابيا داعما للتنمية والمعرفة، مشددا على أهمية إدراك الشباب والشابات لحجم القوة التي يملكونها عبر التكنولوجيات التواصلية الحديثة، وما يترافق معها من مسؤوليات.

وشدد المومني، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “الإعلام كقوة للتغيير.. تحديات الرأي العام وصناعة جيل المستقبل” ضمن أعمال النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام 2026، على أن السيادة الرقمية أصبحت مسألة ضرورية لحماية المجتمعات في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأكد أهمية التعامل الواعي مع تدفق المعلومات، من خلال استيعابها وتحليلها، وتعزيز مفاهيم الحصانة والوعي المجتمعي، بما يسهم في تمكين الأفراد من التحقق من صدقية المعلومات ومصادرها.

وقال المومني إن النجاح الإعلامي يتحقق حين يتشكل الرأي العام بالاستناد إلى معلومات دقيقة وبيانات صحيحة، مشددا على ضرورة استخدام كل الإمكانات في العالم العربي لمحاربة التضليل والمعلومات الزائفة وخطاب الكراهية.

وأشار إلى أن الدور المطلوب من الإعلام لا يقتصر على البحث عن المعلومة فحسب، بل يمتد إلى تحليلها وتفسيرها وتوضيح أبعادها، مشددا على ضرورة الالتزام بالحيادية والمهنية في تناول القضايا، بما يحفظ مصداقية الإعلام ويعزز ثقة الجمهور به في مختلف التغطيات الإعلامية.

ولفت إلى أن الإعلام المهني المحترف، بأدواته وقنواته المختلفة، يُعد شريكا فاعلا في تشكيل الوعي وصناعة القرار، مما يتطلب دعمه وتمكينه ليبقى حارسا للوعي العام من خلال احتكامه لمعايير مهنية ومعلومات دقيقة.

وأشاد بالجهود السعودية في بناء صناعة إعلامية متطورة تقوم على مواكبة أحدث التقنيات والابتكارات، وتسهم في تقديم محتوى مهني ومسؤول، مبينا أن التجربة الإعلامية السعودية تمثل نموذجا في توظيف التكنولوجيا الحديثة، ولا سيما أدوات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من جودة الرسالة الإعلامية ويخدم قضايا التنمية والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المومني أن المملكة الأردنية الهاشمية تفخر بعلاقات الأخوة مع السعودية الشقيقة حيث يجمعنا التاريخ والمصير المشترك، مؤكدا أن الأردن يؤمن بأن استقرار وتنمية دول الجوار ركيزة أساسية لاستقراره.

وأكد المومني أن الأردن يعتبر قطاع الإعلام أحد القطاعات السيادية، ويتعامل مع الأخبار المضللة والزائفة ضمن ثلاثة محاور: قانونية ومهنية وتوعوية.

وأوضح أن هناك إجماعا بأن المنطقة العربية تعاني من صور عديدة للاستخدام الموجّه للمعلومات المضللة والزائفة، التي تستهدف إثارة الفتنة وتشويه الحقيقة، من أجل بث الفرقة وزعزعة استقرار الدول والمجتمعات.

وشدد على أن تعزيز الدور الإعلامي العربي ورسالته وسط العالم المتغير واجب ومسؤولية يجب الاضطلاع بها، بأمانة تليق بوعي وثقافة الشعوب العربية وتاريخها الذي يحث على التيقن والتبيان. ولفت إلى أن للإعلام دورًا مهمًا في التشبيك بين المجتمعات والدول، وتقريب وجهات النظر، وتوحيد الخطاب والرسالة، وهو ما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وأعرب المومني عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية في الإسهام بالصناعة الإعلامية الرقمية، وذلك لما فيه مصلحة الجيل الشاب في المنطقة العربية، شاكرًا وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري على الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال المنتدى، متمنيًا التوفيق لهذه الفعالية والقائمين عليها التي تشكل إضافة نوعية جديدة إلى الجهود الإعلامية العربية