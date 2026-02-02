بنك القاهرة عمان
22 دقيقة ago
البيئة تطلق حملات نظافة شاملة في وسط البلد ودبين وجبل نيبو

وطنا اليوم:نفذت وزارة البيئة، من خلال مديرية حماية البيئة لمحافظة العاصمة، حملة نظافة شاملة في منطقة “وسط البلد”، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات؛ حيث جاءت هذه الخطوة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، والشرطة البيئية، والشرطة المجتمعية، بهدف تعزيز السلوك الحضاري، وقد شملت الحملة تركيب سلال معلقة وتوزيع حاويات جديدة في المنطقة.
وفي سياق متصل، نفذ مكتب حماية البيئة في محافظة جرش حملة واسعة في محمية غابات “دبين” برعاية محافظ جرش، وبمشاركة فعاليات رسمية وشعبية ومتطوعين؛ إذ تسعى الوزارة من خلال هذه الأنشطة إلى ترسيخ الثقافة البيئية الإيجابية والحفاظ على جمالية المواقع الطبيعية، لا سيما المناطق ذات الأهمية السياحية والوطنية.
ومن جهة أخرى، امتدت الجهود لتشمل محافظة مأدبا، حيث نظمت حملة نظافة في منطقة “جبل نيبو/ الفيصلية” بمشاركة محافظ المدينة، وذلك ضمن مساعي الحفاظ على نظافة المواقع السياحية والدينية.
وبالرغم من تعدد المواقع، إلا أن الهدف يبقى موحدا في تحسين المشهد البيئي العام وحماية المرافق من التلوث البصري والبيئي.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تجسد نموذجا فاعلا لتكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي؛ إذ تسهم بشكل مباشر في دعم منظومة النظافة الوطنية وتحقيق الاستدامة، مع التشديد على أن الحفاظ على الغابات والمناطق الأثرية هو مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالممارسات البيئية السليمة في مختلف محافظات الأردن.


