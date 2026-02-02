السفير الأمريكي في مضارب العجارمة بأم البساتين

وطنا اليوم:استضاف الشيخ يوسف الشهوان العجارمة (أبو هيثم) السفير الأمريكي جيم هولتسنايدر في مضارب “صبيان الصباح” بمنطقة أم البساتين،مساء الاحد، حيث لبّى عدد كبير من أبناء قبيلة العجارمة الدعوة واستقبلوا الضيف بحفاوة.

وتأتي هذه الاستضافة ضمن سلسلة زيارات اجتماعية وتواصل ميداني يقوم بها السفير الأمريكي للعشائر الأردنية، لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية وفهم تطلعاتها وقضاياها