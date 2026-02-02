بنك القاهرة عمان
وزير الداخلية في زيارة “مفاجئة” لمركز حدود جابر

ساعة واحدة ago
وزير الداخلية في زيارة “مفاجئة” لمركز حدود جابر

وطنا اليوم:زار وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الاثنين، مركز حدود جابر، وتفقد سير العمل في المركز وراجع مع المعنيين رحلة المسافر سواء القادم أو المغادر.
كما وجّه الوزير الفراية مسؤولي المركز، إلى ضرورة العمل على تقليل فترة مكوث المسافر داخـل المركز الحدودي، من خلال تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة واختصار الإجراءات المتبعة وتسريع تنفيذها.


