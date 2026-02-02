الأرصاد: شباط الحالي أدفأ من معدلاته العامة

وطنا اليوم:أظهرت خرائط التوقعات المناخية الشهرية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية، وبالاعتماد على مخرجات النموذج الأوروبي (ECMWF)، أن شباط الحالي، يتوقع أن يشهد درجات حرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو درجة مئوية واحدة في معظم مناطق المملكة.

وبحسب الأرصاد الجوية، تشير التوقعات إلى أن المعدل الشهري لدرجات الحرارة خلال شباط الحالي قد يتراوح ما بين (18.8 – 6.6) درجة مئوية في مختلف مناطق المملكة، باحتمالية توقع تصل إلى نحو 40 بالمئة.

وفيما يتعلق بالأمطار، أوضحت التوقعات أن كميات الهطول ستكون حول المعدل الشهري العام في أغلب المناطق مع فرص لتسجيل كميات أعلى من المعدل في أقصى جنوب وشرق المملكة.

وأكدت إدارة الأرصاد الجوية أن هذه التوقعات تندرج ضمن التنبؤات المناخية الإحصائية الشهرية وهي قابلة للتحديث مع صدور بيانات جديدة ولا تعبر عن حالة الطقس اليومية أو التفاصيل قصيرة المدى