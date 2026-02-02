خطة حكومية للتوعية والترويج بالخدمات الحكومية الرقمية

وطنا اليوم:تعمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على إعداد وتنفيذ خطة توعوية وترويجية شاملة ومتكاملة للخدمات الحكومية الرقمية، وذلك وفقا للاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2026-2028.

وبحسب الاستراتيجية فإنه سيجري بالخطة التركيز بشكل خاص على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إنتاج محتوى توعوي رقمي يشمل فيديوهات مخصصة للخدمات الرقمية، مع مراعاة معايير التضمين والمواءمة، ودمج لغة الإشارة، والنصوص المكتوبة، والمحتوى الصوتي، والترويج لهذه المواد عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسائل المرئية والمسموعة، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف.

ووفقا للاستراتيجية فإن تاريخ بدء التنفيذ في العام 2026 وسيكون تاريخ الانتهاء في العام 2028 وتأتي الخطة ضمن المشروع رقم 41 في الاستراتيجية.

وبخصوص أهداف المشروع أوضحت الاستراتيجية بأنه يهدف لتسهيل وتمكين المستفيدين وذوي الإعاقة وكبار السن من الوصول للخدمات الحكومية عبر القنوات الحكومية الموحدة في أي وقت وأي مكان وتحسين تجربة المستخدم.

ويهدف لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية بينت الاستراتيجية بأنه من ضمن المؤشرات عدد الفيديوهات التي تم إعدادها والفيديوهات المراعية لاحتياجات ذوي الإعاقة.

كما تشمل المؤشرات نسبة الزيادة في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية من قبل الفئات الأقل حظا (حسب الفئة)، وعدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تمت تغطيتها في الخطة التوعوية.

كما تشمل المؤشرات نسبة رضا المستفيدين من الخطة التوعوية